Deviata mamička zo zbierky Borisa Kollára Balúchová: Vianoce bez multiotecka?!

Na speváčku Barboru Balúchovú (32) je toho teraz pomerne dosť.

Jednak sa stará o svojho štvorročného syna Alexandra a jednak musí riešiť stretnutia chlapca so svojím otcom. Zaneprázdnený multiotecko Boris Kollár (55) má totiž ako politik nabitý kalendár a navyše po vážnej autonehode je pripútaný na nemocničné lôžko. Zdá sa, že sú tak v ohrození aj ich spoločné Vianoce, ktoré vraj zvyčajne trávia spolu.

Balúchová sa v hľadáčiku štátnika ocitla v poradí deviata. Ich spoločný syn Alexander rastie ako z vody, a hoci od jeho narodenia uplynuli štyri roky, jeho rodičia sa kvôli nemu stále schádzajú. Kollár sa snaží prekonávať všetky prekážky na ceste za stretnutiami s malým Alexom - či už svoje politické povinnosti, alebo aj návštevy mnohých domácností, s ktorými musí udržiavať kontakt.

Nájsť si „skulinku“ času môže byť pre neho naozaj ťažké. Balúchová si však celú situáciu pochvaľuje a vníma ju takú, aká je. „Tým, že je v politike a tých detičiek má trošku viac, tak sa stretávame väčšinou všetci traja. Ale takto, keď sme v Bratislave, také bežné, klasické stretnutie, tak väčšinou sme tak, že my dvaja s malým,“ opísala ich vzájomný kontakt speváčka pre Topstar.

Zdá sa teda, že si je veľmi dobre vedomá Kollárových pomerov a povinností. „Keď sú nejaké narodeniny, Vianoce, tak sa stretávame už taká väčšia partia aj s mojimi rodičmi alebo s jeho maminou,“ objasnila Balúchová, hoci tohtoročné sviatky môžu mať pre Borisovo zranenie iný scenár.

Čas si vie nájsť

Koncom októbra mal Kollár vážnu autonehodu, kvôli ktorej skončil pripútaný na nemocničné lôžko. Jeho úplné zotavenie sa môže ťahať ešte veľmi dlho, a preto reálne hrozí, že tieto Vianoce so speváčkou a o malým Alexom nestrávi. Svoje deti tak pravdepodobne nebude môcť obehnúť, jedine, že by si urobil harmonogram ich návštev v jeho dome.

Politik to ale v takom prípade Balúchovej aj synovi určite vynahradí. „Tak snaží sa. Obidvaja robíme všetko pre to, keď on, aj ja - lebo tak už sa trošku snažím vrátiť k práci - si nájdeme tú štrbinku času, lebo vieme, ako to funguje pri týchto vysokých postoch.“ Alex sa tak na dostatok pozornosti od rodičov sťažovať nemôže. „Tak ako... Najšťastnejšie dieťa na svete,“ tvrdí speváčka, ktorá chce pre syna len to najlepšie.

Navyše, keď sa aj osobné stretnutie s vyťaženým otcom nepodarí, stále ho môže Alex vidieť na televíznej obrazovke. „Ocina, hoci je veľmi zaneprázdnený, vníma. Stále mu púšťam diskusie, ktoré sa dajú mu pustiť, kde sa nehádajú nejako extra,“ uzatvára speváčka.