Čo bude s Trumpom? Médiá informujú o jeho možnej prezidentskej kandidatúre, má to jeden háčik

Do inaugurácie nového amerického prezidenta zostáva ešte sedem týždňov, už teraz však nie je núdza o špekulácie týkajúce sa budúcich volieb hlavy štátu v USA.

Pozornosť sa pritom upiera predovšetkým k odchádzajúcemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi, ktorý by v roku 2024 mohol usilovať o druhý mandát. Ohlásenie kandidatúry by podľa najnovších správ mohlo prísť už v januári.

Trump sa zatiaľ k budúcemu volebnému cyklu jasne nevyjadril. Ak by už teraz kandidatúru potvrdil, uznal by tým, že ho 20. januára vo funkcii vystrieda bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý podľa čiastočne potvrdených výsledkov vyhral tohtoročné voľby so ziskom 306 voliteľských hlasov z celkových 538. Trump aj skoro mesiac po konci hlasovania ale porážku odmieta a pokračuje v snahe zmeniť výsledky súdnou cestou.

Jeho kroky v zákulisí však naznačujú, že si je dobre vedomý toho, že Biely dom po štyroch rokoch bude musieť opustiť. Spravodajský server Axios už 9. novembra priniesol správu, že prezident mal so svojimi poradcami preberať plány ohľadom roka 2024.

V stredu rovnaký web s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že oznámenie ďalšie kandidatúry je pravdepodobné a že by mohlo prísť ešte pred koncom Trumpovho funkčného obdobia. Podľa informácií televízie NBC News prezident zvažuje možnosť, že by kampaň začal priamo v deň Bidenovej inaugurácie a že by sa nezúčastnil ceremoniálu, pri ktorom jeho nástupca zloží prezidentskú prísahu.

Ďalšie signály poskytla nahrávka z utorkového vianočného večierku v Bielom dome. Na nej Trump naznačuje, že keď sa mu teraz nepodarí udržať pri moci, pokúsi sa v ďalších rokoch o návrat do čela Spojených štátov. "Boli to skvelé štyri roky. Snažíme sa urobiť ďalšie štyri roky. V opačnom prípade sa uvidíme za štyri roky," citovali jeho slová médiá.

Podľa niektorých analýz by Trump v novom volebnom cykle bol favoritom na zisk nominácie Republikánskej strany. Aj po odchode z Bieleho domu v nej zrejme zostane najsilnejším hráčom a pre svoje prípadné budúce politické aktivity už nazhromaždil nemalý rozpočet. Jeho štáb od volieb burcuje priaznivcov správami o údajnom volebnom sprisahaní a na príspevkoch za necelý mesiac vybral zhruba 170 miliónov dolárov, z ktorých väčšina putuje na účet novozriadenej organizácie pre financovanie kampaní.

Podľa Axios sa však niektorí ľudia, ktorí sú s prezidentom pravidelne v spojení, domnievajú, že Trump síce kandidatúru oznámi, ale nakoniec od plánu ustúpi. Ako ďalší potenciálni uchádzači o republikánsku prezidentskú nomináciu v roku 2024 sú spomínaní okrem iného súčasný viceprezident Mike Pence, končiaci šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, niekdajšia veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová alebo senátor za štát Arkansas Tom Cotton.