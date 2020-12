Jeho meno je profesne spájané najmä so ženskou krásou. Na fotke je náš najväčší odborník na ženskú krásu.

Do povedomia verejnosti sa dostal najmä ako zakladateľ súťaže krásy Miss Slovensko. K jeho imidžu neodmysliteľne patrí červená farba, ktorá dominuje na jeho outfitoch a dokonale vystihuje jeho veselú povahu. Žiari šťastím, temperamentom a chuťou do života. So svojou milovanou manželkou Ankou je už dlhých 40 rokov a stále im to klape. Viete, kto je na fotke?

Správna odpoveď: Jozef Oklamčák