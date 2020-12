Dojemná spoveď missky Sliackej o strate dcérky: Amélia bola ako spiaci anjelik

Veľkú bolesť cíti aj po dvoch rokoch.

Druhá vicemiss Slovensko a najkrajšia Európanka roku 2015 Petra Sliacka (26) je už rok hrdou mamou rozkošnej Tamarky. Brunetka však zažila v minulosti veľkú stratu, keď prišla o prvorodenú dcérku Améliu. Práve v týchto dňoch bolo výročie, odkedy je malý anjelik v nebi. Petra mu venovala dojemné slová...

Petra si prešla náročným obdobím. Sú to už dva roky, čo ju Amélia stráži z neba. „Veľa ľudí si myslí, že s príchodom Tamarky sme na to zabudli, no nezabudli sme. V každodenných situáciách sa stretávam s otázkou: „Tamarka je vaše prvé dieťa?“ A vtedy mi za sekundu prebleskne všetko, čo sa udialo, a v tej sekunde sa musím rozhodnúť, či s bolesťou a nevôľou poviem ÁNO a vyhnem sa otázkam, alebo poviem NIE a prídu dlhé chvíle vysvetľovania a vracania sa k týmto neľahkým chvíľam,“ začala svoje rozprávanie krásna Petra, ktorá aj týmito slovami pomáha ženám s podobným osudom.

„Často mi píšete, ako ma obdivujete a aká som silná, ale vtedy som nebola. Siahla som na najhlbšie dno a myslela som si, že toto už naozaj nezvládnem,“ priznáva misska, ktorá cítila obrovské prázdno. „Amélia bola nádherná, narodila sa nám ako spiaci anjelik. Keď si spomeniem, aká bola krásna, mám na tvári úsmev. Nezistili sme, čo sa stalo, ani to už nikdy nezistíme. Bola zdravá, aj ja som. Jednoducho sa to stalo nám. Neviem prečo, ani sa to prečo už dookola nepýtam, ani to vlastne už nechcem vedieť...“ uzavrela Petra.