Revolúcia v boji s vírusom? Nové testy odhalia COVID-19 už za 5 minút

Vedci z lekárskej fakulty viedenskej univerzity si nechali patentovať najrýchlejší test na COVID-19.

Výsledok z neho možno prečítať spoľahlivo po piatich minútach po aplikácii testovanej vzorky. Doterajšie najrýchlejšie testy na koronavírus vyžadovali čakanie na výsledok aspoň 12 minút.

Podľa autorov je test aj o niečo presnejší ako všetky doterajšie verzie. „Prechádzajúce testy vyžadovali často okolo 12 minút na vyhodnotenie. To neznie ako veľa, ale keď chcete testovať každého pri príchode na veľkú akciu, začne to byť zložité. S naším testom sa to môže vykonať oveľa rýchlejšie. Vieme iste, že metóda funguje dobre, čo je dôvod, prečo sme si ju nechali patentovať,“ uviedol profesor Peter Ertl z Technickej univerity vo Viedni v rozhovore pre denník local.

Test využíva biočipy. „Sú to presne tieto technológie, ktoré teraz môže byť použité na vývoj vysoko citlivých rýchlotestov na koronavírus,“ dodáva profesor Ertl.