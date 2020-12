Smerácky poslanec bez okolkov skritizoval rozpočet: Obrovská tragédia a absurdistan

Obrovská tragédia, absurdistan, cesta 11 rokov späť. Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) takto označil návrh rozpočtu pre kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR na nasledujúci rok.

Počas diskusie v Národnej rade (NR) SR kritizoval nízke výdavky na vzdelanie či vedu, navýšenie administratívnych výdavkov, ale aj nepomerne vysoký nárast financií na šport v porovnaní so vzdelaním. Hovorí, že takýmto štýlom v kombinácii s dlhodobým zatvorením škôl počas pandémie nového koronavírusu vláda vychová stratenú generáciu. "Pokiaľ chcete posúvať Slovenskú republiku dopredu týmto spôsobom, hoďte uterák do ringu, lebo to bude najlepšie, čo pre túto krajinu môžete v oblasti školstva urobiť," povedal Petrák. Vzhľadom na vyjadrenie ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) pri predkladaní návrhu rozpočtu by očakával nárast financií pri školstve. Myslí si, že jednoznačnou odpoveďou na aktuálne problémy školstva, ako je masívny odlev mozgov do zahraničia, ohrozenie miest automatizáciou, či pokles úrovne, musí byť lepšia kvalita vzdelávania, znalostná ekonomika a masívne investície do školstva.

Namieta, že medziročné porovnanie očakávaných výdavkov v roku 2020 v porovnaní s návrhom na rok 2021 je mínus 1,1 percenta HDP. Hovorí o podpriemernom vynakladaní financií na vzdelávanie. Okrem nelogických krokov pri balíku na podporu regionálneho školstva kritizoval aj nízky rozpočet pre vysoké školy. "Chcete sanovať odlev mozgov do zahraničia, na druhej strane zásadným spôsobom beriete peniaze vysokým školám," podotkol. Pripomenul aj nesúhlas ministra školstva so znižovaním limitov bežných transferov pre verejné vysoké školy v záveroch k návrhu rozpočtu. "Robíte si srandu z NRSR? Z vysokoškolských učiteľov a študentov v tejto krajine? To nemyslíte vážne, keď minister školstva napíše takéto tvrdenie do záveru návrhu kapitoly rozpočtu na rok 2021," podotkol. Vyhlásil, že vláda neposúva Slovensko a vysoké školstvo dopredu, ale 11 rokov späť.

Kritizoval i nepomerný nárast financií pre šport - medziročne o 58,9 percenta. Poukázal na lokality, kde je dvojzmenná prevádzka na základných školách, na nedobudované kapacity materských škôl či priestorov, v ktorých prebieha výučba. Za 50 miliónov eur by sa podľa neho dala vyriešiť väčšina modernizačného dlhu. "Namiesto toho idete naliať ďalších 50 miliónov do športu?" poznamenal s otázkou, či šport tak veľmi posunie ekonomiku dopredu. S jeho dofinancovaním by nemal problém, keby sa hýbalo dopredu celé školstvo. Odmieta ale nárast financií pre šport na úkor samotného vzdelávania.

Radovan Sloboda (SaS) reagoval tým, že výdavky na šport predstavujú 30 eur na jedného obyvateľa, čo je "na chvoste" v porovnaní s európskymi krajinami. Mali by sa podľa neho ešte navýšiť. Hovorí, že po rokoch vlády Smeru-SD ostal dlh na športovej infraštruktúre vo výške pol miliardy eur.