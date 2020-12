Chlapček zobral mame telefón a problém bol na svete: Keď uvidela, čo spôsobil, skoro ju porazilo

Deti sú naozaj vynaliezavé! Maličký chlapec Tom (4) z Brazílie potajomky zobral svojej mame Raisse Andrade (32) telefón. Skoro ju porazilo, keď zbadala, akú sumu musela kvôli synovi zaplatiť.

Ako píše Daily Mail, nezbedný chlapec má poriadne mlsný jazyk. Šikovne použil mamin telefón a jeho cieľom bolo jediné - dopriať si poriadne jedlo z McDonald's. Peniazmi rozhodne nešetril. 4-ročný Tom si objednal šesťkrát Happy Meal, 10 mliečnych koktejlov, dve jahodové zmrzliny, dva balíky kuracích nugetiek po 12 kusov, osem fliaš vody, dvakrát McFlurry zmrzlinu, veľký balík hranoliek so slaninou a cheddarom, dva jablkové koláče a grepový džús. Nezabudol, samozrejme, ani na obľúbené hračky.

Domom sa síce ozývala detská radosť, no Raissa nezdieľala so synom pocity šťastia. Keď zbadala, akú sumu uhradil Tom cez jej telefón, skoro ju šľak trafil. Za obrovskú donášku jedla jej ubudlo z účtu v prepočte vyše 82 eur. "Toto nie je prvýkrát, čo sa to stalo," priznala mamička. Napriek tomu, že sa chlapec dostal do riadneho prúseru, sťažoval si, že mu neprišla jedna hračka, po ktorej veľmi túžil. "Smiala som sa, plakala a potom som si sadla, aby som sa najedla a dala si mliečny koktejl," uviedla Raissa.

Mamička sa nehanbila ukázať svetu, čo vyviedla jej malá ratolesť. Vtipnou príhodou potešila množstvo ľudí a dočkala sa zaujímavých reakcií. "Nie všetci hrdinovia majú plášť. Aká legenda!" stálo v komentári. Niektorí s ňou zdieľali aj podobné situácie. Nuž, deti sú naozaj prefíkané.