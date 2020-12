Kanoista Botek má koronavírus: Reprezentantov čaká namiesto tréningov karanténa

Viacerí slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike plánovali v najbližšom období tréningy v karanténnom centre v Šamoríne, no časť z nich sa po testoch na koronavírus porúčala a putovala do karantény.

Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), pozitívny test na ochorenie COVID-19 mal Adam Botek. Spolu s ním do karantény šli aj Erik Vlček, Mariana Petrušová, tréner Peter Likér a masér Igor Viszlai.

"Minimálne do piatka musíme zostať v karanténe. Do Šamorína sa už nebudeme vracať. Do konca roka sa budeme pripravovať v domácich podmienkach a verím, že v januári už absolvujeme našu tradičnú zimnú prípravu,“ informoval tréner rýchlostných kanoistov Peter Likér, cituje ho web olympic.sk.

Sústredenie v šamorínskom centre x-bionic sphere pod vedením Andreja Wiebauera absolvujú Samuel Baláž, Csaba Zalka, Denis Myšák, Ákos Gacsal, Matúš Jedinák a Gábor Jakubík. Venovať sa budú predovšetkým plávaniu a činnostiam, ktoré by nemohli robiť v domácom prostredí.

"Počas jesene sme nešli nikam do teplého prostredia ako v minulých rokoch. V domácich podmienkach však naši reprezentanti odpádlovali všetko plnohodnotne, skoro do konca novembra boli na vode. Teraz sa chceme venovať kondičnej príprave a ak nám to situácia dovolí, po Novom roku by sme chceli ísť na sústredenie na bežkách a v polovici februára už niekde v teple byť aj na vode. Ak po Novom roku nenabehneme na klasickú prípravu, môžeme sa smerom k OH dostať do problémov,“ informoval Andrej Wiebauer.

Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike sa tešili na krátke sústredenie v Šamoríne. "Dlhšie obdobie sme mali domáci stereotyp, bola to príjemná zmena. Využívali sme všetky možnosti, ktoré sme mali k dispozícii. Plávanie mi vôbec neprekážalo, z chalanov som asi najlepší, keďže mama učila plávanie a ja som sa motal popri bazéne. Najlepšie mi ide asi kraul,“ cituje Samuela Baláža web SOŠV.