Haščákovi hrozí až 20 rokov basy, prečo mu nenasadili putá? Takto to vysvetlila polícia

V konšpiračnom byte na Vazovovej ulici sa mal stretávať s politickými špičkami, teraz ho v policajnej cele môže navštevovať len právnik.

Spolumajiteľ Penty a druhý najbohatší Slovák s majetkom viac ako miliarda eur Jaroslav Haščák (51) je obvinený z korupcie a prania špinavých peňazí a čaká, či pôjde do väzby. Jedného z najvplyvnejších slovenských oligarchov mala polícia zatknúť kvôli kúpe nahrávky Gorily od bývalého SIS-kára Ľubomíra Arpáša.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Do stredajšieho rána sa Haščák zobudil v policajnej cele. Deň predtým bol predvolaný na výsluch na policajné prezídium, kde ho vyšetrovateľ obvinil z kurupcie a legalizácie čiernych peňazí. Odtiaľ sa Haščák v sprievode kukláčov z Lynx Commanda presunul do sídla Penty, kde asistoval policatom pri razii do neskorých nočných hodín.

Pravdepodobne tam hľadali materiály, ktoré súvisia s kauzou Gorila. „Pri razii zrejme nahliadali aj do Haščákových osobných vecí, do trezoru a podobne,“ myslí si bývalý vyšetrovateľ Jozef Vachálek.

Prokurátor mal podať návrh na vzatie majiteľa finančnej skupiny do väzby, o ktorej rozhodne špecializovaný trestný súd v Pezinku. Podľa Denníka N sú dôvodmi na väzbu možný útek, ovplyvňovanie svedkov a marenie vyšetrovania či pokračovanie v trestnej činnosti.

„Poskytli všetky informácie, o ktoré sme boli požiadaní a neveríme tomu, že tam mohol nastať akýkoľvek posun, ktorý by oprávnil políciu k takémuto zásahu. Aj vo vzťahu k pánovi Haščákovi aj vo vzťahu k našej firme,“ komentoval raziu hovorca Penty Martin Danko s tým, že ide o neprimeranú demonštráciu sily. Za legalizáciu čiernych peňazí hrozí Haščákovi dvanásť až dvadsať rokov väzenia.

Haščák sa vzdal funckie

Dôvodom policajného zásahu mala byť nahrávka Gorily, ktorú Haščák kúpil od bývalého SIS-kára Ľubomíra Arpáša cez fiktívne obchody. Podľa portálu aktuality.sk firma z portfólia Penty zaplatila spoločnosti, ktorú vlastní Arpáš s manželkou Danou, 200-tisíc eur za poradenské služby, čo však bola podľa vyšetrovateľov len zásterka za kúpu Gorily. Haščákov advokát akúkoľvek vinu svojho klienta odmieta.

„Obvinenie pokladáme aj preto za účelové a neopodstatnené a postup polície pri viacerých procesných úkonoch v priebehu včerajšieho dňa za ukážkový príklad flagrantného porušenia, či obchádzania trestného poriadku,“ priblížil advokát Martin Škubla. Haščák sa po obvinení vzdal všetkých výkonných pozícií v Pente, naďalej však zostáva spoluvlastníkom finančnej skupiny.