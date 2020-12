Útok a požiar v Haagu si vyžiadali troch zranených: Polícia zadržala podozrivého

Útok a požiar v supermarkete na rušnej ulici v holandskom Haagu si v stredu vyžiadal troch zranených zamestnancov.

Informovala o tom miestna polícia s tým, že podozrivého už zadržali a vypočúvajú ho.

Motív jeho konania je predmetom vyšetrovania, no podľa policajnej hovorkyne Hildy Vijverberg sa na základe informácií, ktoré majú zatiaľ k dispozícii, nezdá, že by to bol extrémistický útok.

Dvoch zranených previezli na ošetrenie do nemocnice, no ich stav nie je známy. Lekári skontrolovali aj zdravotný stav troch policajtov, ktorí sa nadýchali dymu.

Podozrivého 43-ročného muža zadržali v neďalekom meste Pijnacker.