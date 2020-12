Ľubo Moravčík sa obul do futbalovej Nitry: Je tam chaos, hráčov klamú!

Vo futbalovej Nitre to vrie! Prvý profesionálny klub bývalého Československa sa zmieta v silných kŕčoch. Najmä finančných.

Situácia sa zásadne nezmenila ani po príchode nového majiteľa. Až na omrvinky hráčom už tri mesiace neprišli výplaty. Klub spod Zobora bojuje s dlhom 2,5 milióna eur a po jesennej časti sezóny chystá nepopulárne opatrenia.

Vo funkcii hlavného trénera skončil na vlastnú žiadosť Gergély Geri, klub povedie Ivan Galád, ktorý má s klubom platnú zmluvu. Vedenie sa mieni zbaviť hráčov na hosťovaní i s krátkodobými zmluvami. Legendárny Ľubo Moravčík je Nitranom telom i dušou. V klube vyrástol, hral v ňom, trénoval i funkcionárčil. „Ani Kristus nevie, ako to vlastne je. Každý rozumný človek, ktorý lezie do futbalu, by mal vedieť, kam vstupuje. Zarazilo ma, keď majiteľ vyhlásil, že ide robiť s nitrianskym futbalom biznis. To prehnal.“

Nitra je napriek týmto problémom šťukou ligy. Siedmemu tímu tabuľky sa podaril husársky kúsok, keď dokázal vyhrať v Žiline, v Trnave i na Slovane. Za cenné víťazstvá nevideli Podhorin a spol. ani cent. „Ja by som zadarmo nehral, ak by bola šanca odísť inde. Určite by som nerobil zo seba idiota a dal by som výpoveď. Je mi ľúto hráčov, že sú klamaní. Namiesto toho, aby majiteľ stabilizoval klub, zabezpečil výplaty a vyrovnal dlhy, vládne v ňom chaos. Nový vlastník by mal ísť do nového roka bez dlhov. Ak nie, potom neverím, že klub bude napredovať,“ tvrdí Moravčík.

Bývalý skvelý futbalista bol rok a pol v predstavenstve nitrianskeho klubu. Na jar ho po príchode Ukrajincov vyhodili. Dobre vie, ako to funguje. „Na prežitie treba milión eur ročne. My sme mali šťastie, že sme predali nejakých hráčov. Inak by sme padli na hubu. Toto vedenie však nepredá nič. Sponzori, majiteľ a mesto by sa mali spojiť. Lenže sponzori sa nehrnú, majiteľ nevyzerá extrémne silný a postoj mesta ku klubu nepoznám.“

Brankárska jednotka Dávid Šípoš nepredĺžil s Nitrou zmluvu. Vedenie ho proti Ružomberku ihneď posadilo na lavičku. „Ja by som tiež nepodpísal, keby som nemal pocit napredovania. No nemôže to byť tak, že ho za to nepošlú do bránky. To je detinské,“ myslí si Moravčík.

Napriek neistote si neželá krach futbalu pod Zoborom. Ako hovorí, stále ho baví a chodí sa naň odreagovať. „Stavil som sa s Igorom Demom o kartón šampanského, že Nitra neprežije. Možno však áno, potom som prehral. Nemalo to zájsť až do extrému. Trochu som aj rád, že ma vyhodili. Mám svätý pokoj.“

ČO SA DEJE V NITRE

klubu sa nedarí skresať dlh 2,5 mil. €

hráči nevideli výplaty už 3 mesiace

cez ÚFP žiadajú klub vyplatiť mzdy

17 futbalistov uvažuje o výpovedi

brankára Šípoša odpálili na lavičku

tréner Geri skončil na vlastnú žiadosť