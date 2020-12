Škriniar stále v hľadáčiku Spurs: Zníži Inter cenu za nášho beka?

Slovenský obranca Milan Škriniar (25) sa v poslednom čase vrátil do základnej zostavy talianskeho futbalového veľkoklubu Inter Miláno.

Celý zápas odohral aj v utorkovom súboji Ligy majstrov v Mönchengladbachu (3:2), po ktorom si Internazionale udržal šancu na postup. To však neznamená, že úradujúci slovenský futbalista roka v zime neopustí San Siro. A mohol by sa presunúť na sever Londýna do tímu aktuálneho lídra Premier League Tottenhamu Hotspur.

Podľa portálu teamtalk.com Tottenham naďalej sleduje 25-ročného slovenského obrancu, o ktorého mal záujem už v lete 2020. Vtedy však transfer stroskotal na údajne vysokej čiastke, ktorú požadovali "Nerazzuri". Malo ísť o 40 miliónov libier, čiže 44,2 milióna eur. Škriniar mal zostať v hľadáčiku trénera Josého Mourinha napriek tomu, že rady Tottenhamu medzitým rozšíril obranca Joe Rodon. Mladý Walesan nedávno absolvoval prvýkrát celý zápas v drese Spurs a podieľal sa na remíze 0:0 proti Chelsea.

Podľa Football Insider príchod Rodona nezastavil záujem o Škriniara. "Slovenský internacionál bol vždy cieľ číslo 1 pre Mourinha, čo sa týka defenzívy. A hoci sa oba kluby predtým o Škriniarovi nedohodli, v novom roku sa veci môžu zmeniť. Pandémia COVID-19 by mohla prinútiť taliansku stranu, aby znížila svoju cenu. Ak by sa tak stalo, potom by boli Spurs pravdepodobne prví v rade záujemcov o Škriniara," napísal TeamTalk.