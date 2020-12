Krajčí obhajoval oddlžovanie nemocníc: Bude to výhodné aj pre štát, aj pre veriteľov

Oddlžovanie nemocníc bude výhodné nielen pre štát, ale aj pre veriteľov. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že bude realizované veľmi podobným spôsobom ako aj v predchádzajúcich kolách oddlžovania, no za lepšej právnej situácie.

Šéf rezortu zdravotníctva vysvetlil, že sa snažili vyrovnať s tým, že tento rok by sa skončila exekučná imunita, čiže by podľa jeho slov možno exekútori zablokovali účty nemocníc, do čoho sa pridala aj pandémia nového koronavírusu. Podľa Krajčího ide o ochranu strategickej infraštruktúry, čo robia aj ostatné európske krajiny.

Oddlženie do výšky 575 miliónov eur sa podarilo vyrokovať s rezortom financií. "Veríme, že pre štát bude výhodné dohodnúť sa s veriteľmi v tejto fáze oddlženia, ktorú sme pripravili. Vstupovať do nej budú môcť všetci veritelia. Podmienkou bude, aby sa vzdali príslušenstva k svojim pohľadávkam," komentoval Krajčí, pričom dodal, že mnohokrát dodávatelia vedeli, že im faktúry nebudú vyplatené včas. Mechanizmus podľa neho počíta s tým, že vrátiť veriteľom istinu s určitým diskontom je právne dobré riešenie, výhodné pre obe strany.

Poukázal tiež na to, že rezort zdravotníctva chce sfunkčniť tzv. úhradový mechanizmus DRG. Zároveň pracuje na optimalizácii siete nemocníc. Túto reformu zdravotníctvo potrebuje podľa ministra zdravotníctva aj pre fond obnovy. Krajčí zdôraznil, že chce investovať do výstavby nových moderných nemocníc, pretože nemocničná sieť bola za posledné desaťročia podľa jeho slov veľmi zanedbaná. Pomôcť by v tomto opatrení mal aj fond obnovy.

Predpokladá, že postupnými krokmi, akými je napríklad centralizácia nemocníc, pôjde do ústavnej zdravotnej starostlivosti toľko peňazí, koľko bude reálne potrebovať. Dodal, že keď nemocnice nebudú rešpektovať opatrenia na dodržiavanie ozdravného plánu, môžu odvolať ich riaditeľov.