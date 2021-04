Ako sa z Adyho Hajdu stal dedinčan: Vyžíva sa v záhradke, jednej činnosti sa však radšej vyhýba

Pandémia koronavírusu mu zmenila život od základov. Nielen, že sa ako ostatní musel odstrihnúť od spoločenského života, na ktorý bol zvyknutý a akceptovať pracovné vákuum, herec Ady Hajdu (57) tiež mesto vymenil za dedinu, konkrétne za záhorácke Lozorno. Vraj navždy!

Ako dlho máte dom na Záhorí?

Už dvadsať rokov. Dohodil mi ho brat, lebo keď som ho ešte nemal, stále som k nemu chodil na návštevy a on raz povedal: „Vieš čo, nejaký dom ti vybavím, musíš si niečo kúpiť.“ A tak som kúpil starý dedinský dom, ktorý som postupne prerábal tak, aby sa tu dalo žiť trvalo. Mám tu všetky druhy kúrenia.

Od marca 2020 sa vraj rekreačný dom zmenil na vaše trvalé bydlisko. Je to pravda?

Áno, presťahoval som sa sem, keď začal covid a všetko sa zavrelo. Bol som tu najskôr v karanténe, lebo syn prišiel zo štúdií v zahraničí a doma s ním zostala manželka. No a po dvoch týždňoch som zistil, že odtiaľto už asi nikdy neodídem. Ja totiž neviem doma sedieť na zad­ku, pozerať filmy, čítať knižky, ja musím fyzicky niečo robiť. Lebo som neurotik a keby som tú energiu nedal von, napríklad večerným predstavením v divadle, tak by som vybuchol. No a toto som si našiel. Zžil som sa s týmto prostredím, s prírodou, s priateľmi v Lozorne a okolí. Myslím, že nič lepšie sa mi v živote nemohlo stať.

Ale nežijete tam sám.

Nie, žijem tam s pani manželkou.

Čo vám v Lozorne chýba z mesta?

Samotné mesto, kaviarne, život, ktorý v Bratislave pulzuje v lete. Je to okúzľujúce, keď v každej druhej krčme stretnem nejakého priateľa. To mi chýba, ale nie je problém nahradiť to. Bohužiaľ, ten kaviarenský život príde do úvahy asi až budúce leto, lebo sa musíme správať zodpovedne. A až keď sa necháme poniektorí zaočkovať, môžeme ísť do kaviarne. Na to sa veľmi teším. Samozrejme, hrozne mi chýba aj divadlo, bez toho by som nevedel žiť.

Ako na dedine trávite dni?

Napríklad teraz som robil triesky. Išiel som na pílu a mám ich veľa. (smiech) Ukladám drevo - rúbať ho neviem, lebo by som si strašne ublížil. A od jari mám tiež záhradku, v ktorej sú jahody, maliny, černice, egreše, mal som úrodu mrkvy, petržlenu, repy, stále sú tu baklažány... chudáci, už asi zmrzli. Vypestoval som aj hrach, ktorý bol najprv omylom učupený pod doskami, no keď dozrel, bol fantastický. Je to taký môj vynález: Keď chcete pestovať hrach, na chvíľu naňho dajte dosku!

Prijímate aj návštevy? Či keď karanténa, tak už poriadna?

Áno, prijímam. Ale keď bol úplný lockdown, mali sme so susedom na lúke covid stôl, kde sme sedeli, mali sme dištanc, pili pivo. Tam za nami chodili srnky a rôzne iné zvieratá. Dúfajme, že ho už nebudeme používať a na jar bude bezpečnejšie.

Máte s domom nejaké ďalšie budovateľské plány?

Manželka chce zaskliť terasu a spraviť tu krb. Ale to ja nemám na starosti, to má na starosti ona, lebo u nás je to tak, že manželka má pravdu, to som sa musel naučiť, pretože je fakt chytrejšia. Ja si lietam vo svojom svete, ona premýšľa a niekedy ma stiahne dole.

Čo máte na starosti vy?

Ja mám na starosti atmosféru. To je veľmi dôležité. A starám sa o domácnosť, nakupujem, chodievam ráno na trh... Vypočujem si hlásenie miestneho rozhlasu a už idem. Inak, minule som aj ja hlásil, že prišlo mäso. Bol som niečo vybavovať na úrade a zrazu mi starosta hovorí: „Počúvaj, poď, zahlás toto.“ Tak som zahlásil a veľa ľudí to zobralo ako srandu. Ale, ako je u nás zvykom, našli sa aj takí, čo šomrali, že koľko som za to musel dostať. Ale keď nebude čo robiť, budem hlásiť možno aj v miestnom rozhlase. (smiech)

Mienite na vidieku zostať aj keď všetko, pominie? Na stálo?

Áno, určite.