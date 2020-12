Vianoce sú pre speváčku Kristínu čarovným obdobím, oslavuje ich dvakrát: Čo si želá od Ježiška?

Speváčka Kristína Peláková (33) žije vianočnou atmosférou už od októbra. Púšťa si koledy, kupuje darčeky a zdobí svoj príbytok typickými sviatočnými dekoráciami. Tento rok dokonca zložila vianočnú pieseň, ktorá ľuďom spríjemní najkrajšie obdobie v roku.

Keď bola Kristína malé dievčatko, vždy sa na príchod Mikuláša veľmi tešila. „Asi ako každé dieťa som prežívala radosť a akúsi tajomnosť toho celého mikulášskeho a vianočného obdobia. Práve vtedy som si, samozrejme, poctivo umývala svoje čižmičky, aby som v nich niečo dobré našla. To isté sme so sestrou robili aj ako školáčky, i keď sme vedeli, ako to s tým Mikulášom naozaj je. No vždy to malo svoje čaro,“ spomína speváčka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čerta sa nebála

Mikuláš do rodiny Pelákových chodieval vždy v noci: „Nikdy som ho u nás nestretla, chodieval na tajňáša a ráno sme si našli v čižmách sladké darčeky a ovocie, ale do škôlky prišiel osobne a všetkým deťom porozdával ďalšie sladkosti.“ Na čerta si vôbec nespomína: „Asi s ním nemám žiaden zlý zážitok a dokonca netuším, čo som prežívala, keď prišiel do škôlky spolu s Mikulášom, skôr si pamätám tie svetlé a radostné momenty.“ Mikulášovi, samozrejme, spievala aj pesničky. „Učili sme sa ich v škôlke a myslím, že deti sa ich učia dodnes. Na čo si ale presne spomínam, je veta, ktorú sme v škole vždy na Mikuláša napísali na tabuľu a tá znela: Na Svätého Mikuláša, neučí sa neskúša sa! Mali sme takú roztváraciu tabuľu a tú vetu sme napísali vždy dovnútra a zatvorili ju. Mali sme radi tú chvíľku napätia, kedy sme čakali, ako sa učitelia zatvária, keď ju otvoria. Vždy sa tak milo pousmiali a išlo sa ďalej. Takže nás vtedy neskúšali, ale inak vyučovanie prebiehalo klasickým štýlom. Nám sa to aj tak rátalo, pretože nikto z nás nechcel skúšanie a známkovanie.“

Korčuľovala sa doma

Už o pár týždńov prídu Vianoce a speváčka už pripravuje darčeky. „Zatiaľ som kúpila tri veci, ktoré mi náhodou padli do oka a inak mám napísané, čo ešte zaobstarám a pre koho. My dospelí si už posledné roky hovoríme, kto by si čo prial a dáme si pár drobností, väčší darčekový priestor nechávame deťom,“ hovorí rozumne. Na svoje detské Vianoce spomína s iskrou v očiach. „Od malička som príchod vianočného obdobia intenzívne prežívala, tešila som sa na zdobenie stromčeka a jeho rozsvietenie, na koledy, ktoré som si spievala a púšťala doma už od novembra a to skoré počúvanie vianočnej hudby mi zostalo dodnes. Asi ako každé dieťa som nadšene prežívala to tajomno okolo darčekov. Pamätám si, ako som si raz veľmi želala kolieskové korčule a aj som ich pod stromčekom našla, malo to však jeden háčik. Najskôr som sa na nich mohla začať učiť jazdiť až na jar, ale nevedela som to vydržať, tak som sa korčuľovala doma. Susedia asi neboli nadšení, keď počuli ten rámus,“ smeje sa.

Vianoce slávi dvakrát

Aj tento rok sa Kristína veľmi teší na obdobie, keď sa stretne so svojimi najbližšími. Počas celého Štedrého dňa sa snaží držať pôst: „Kedysi sme to brali fakt vážne, ale cítim sa lepšie, keď cez deň zjem aspoň niečo malé. Samozrejme, nechávam si dosť veľkú rezervu na večeru a vždy sa na ňu nesmierne teším.“ Kristína oslavuje Vianoce dvakrát. „Už niekoľko rokov máme vo zvyku, že na Štedrý večer sme s mojím manželom Mariánom u jeho rodiny. Čo sa týka jedla a zvykov, tak sú skoro také isté, ako u mojich rodičov, len s jedným rozdielom - u Mariána chýba naša tradičná kyslá hubová polievka, mačanka. Druhé Vianoce slávime 6. januára a vtedy sa presunieme do Svidníka, kde sa stretneme pri stole s mojou rodinkou. Počas celého dňa nechýbajú od rána hrajúce koledy a čo sa týka večere, tak ak je potreba, rada v kuchyni pomôžem. Inak varí moja mama a otec, my so sestrou sa venujeme zábave s deťmi. Samozrejme, k tomuto dňu a celkovo k Vianociam ešte neodmysliteľne patria tradičné filmy.“

Má novú vianočnú pieseň

Kristína v karanténe pripravila pre fanúšikov aj vianočnú novinku. „Tento rok mám tak trochu Vianoce už od októbra, pretože som pracovala na novej vianočnej pesničke. Dostala som krásny text od Kamila Peteraja, na ktorý som zložila hudbu a nechala pripraviť hudobný aranž producentovi Adamovi Kurucovi. Pieseň má názov Čas zimných zázrakov a nachádzaju sa v nej pekné vianočné symboly, ktoré k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria. Tvorili sme ju celý október a verím, že aj táto pieseň, ktorá je v poradí mojou treťou vianočnou, prinesie ľuďom radosť a tú pravú sviatočnú atmosféru.“ V jej príbytku sa už začína zvianočnievať a pomaly ho celý ozdobuje.

Vianoce sú pre ňu čarovným obdobím. Čo si speváčka želá od Ježiška? „Mám pocit, že som často obdarovávaná nielen na Vianoce. Sú to veľakrát nehmotné veci, ale veľmi vzácne. Prajem sebe aj vašim čitateľom, aby sme si možno viac uvedomovali tie jednoduché a príjemné situácie, stretnutia a zážitky v našich životoch, ktoré sa dejú a často ich vídame vo svojej blízkosti. Inak mám určite aj ja svoje sny a túžby, ale tie by som si rada nechala pre seba.“