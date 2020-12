Čo to bolo za nezmysel? Prudká reakcia Fica na raziu v Pente: Odhalil Matovičov úmysel?!

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico vidí v utorkovom (1. 12.) zásahu ozbrojených policajtov v sídle finančnej skupiny Penta snahu prekryť neschopnosť vlády. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii. Nerozumie totiž rozsahu zásahu. Hovorí, že s Pentou má napätý vzťah, no rešpektuje prezumpciu neviny.

"Čo to bolo za nezmysel, tí ozbrojenci, keď nikto nebol vzatý do väzby, nikto nebol zadržaný v podobe pút?" reagoval Fico na zásah v sídle Penty. Dodal, že podľa medializovaných informácií Penta s políciou spolupracovala, preto nerozumie rozsahu akcie. Dôvodom podľa Fica mohlo byť to, že premiér Igor Matovič (OĽANO) potreboval prekryť neschopnosť svojej vlády.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Fico hovoril o napätom vzťahu s finančnou skupinou. "Pente sme predsa zobrali spod nosa bratislavské letisko. My sme zakázali zisk zdravotným poisťovniam. Boli to poslanci za vlády Ivety Radičovej, ktorí potom dali tento návrh na Ústavný súd, ktorý povedal, že nie je možné zakázať zisk zdravotným poisťovniam. Z tohto titulu netuším, o čo ide, ja som ďaleko od toho," reagoval s tým, že rešpektuje prezumpciu neviny.

V bratislavskom Digital Parku, kde sídli Penta, zasahovali v utorok ozbrojení policajti. Jaroslava Haščáka zadržali a obvinili z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Finančná skupina zásah považuje za neprimeraný a neopodstatnený. Malo ísť o zásah v súvislosti s kauzou Gorila. Jaroslav Haščák sa v stredu vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente, obvinenia odmieta a mieni sa brániť.