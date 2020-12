Čas na rokovania sa kráti: Veľvyslanci vystríhajú hlavného vyjednávača pre brexit pred jednou vecou

Veľvyslanci členských štátov Európskej únie (EÚ) vyzvali hlavného vyjednávača pre brexit Michela Barniera, aby sa nenechal dotlačiť k zlej obchodnej dohode s Britániou, keďže čas na rokovania sa kráti.

Barnier prostredníctvo videokonferencie z Londýna, kde rokovania pokračujú, informoval veľvyslancov, že rozhovory so zástupcami Británie stále viaznu. Obom stranám sa nedarí dosiahnuť prielom v kľúčových sporných bodoch, ktorými sú rybolov, pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a mechanizmus riešenia sporov.

"Dohoda stále visí na vlásku," uviedol nemenovaný diplomat EÚ, ktorý sa zúčastnil na brífingu. Dohodu o voľnom obchode je potrebné dokončiť do 1. januára, keď sa na Britániu prestanú vzťahovať pravidlá EÚ pre vnútorný trh a colnú úniu. Ale s blížiacim sa termínom stúpa pravdepodobnosť tzv. tvrdého, neriadeného brexitu bez dohody.

Ďalší vysoký diplomat uviedol, že niekoľko z 27 členských štátov EÚ by bolo radšej, keby rokovania pokračovali aj po skončení prechodného obdobia 31. decembra, aj keby to znamenalo krátke obdobie "bez dohody". Iný diplomat skonštatoval, že v EÚ panuje obava, aby časový tlak neprinútil vyjednávačov uzavrieť neuspokojivú dohodu. "Povedali sme mu (Barnierovi): nerob to," povedal.

Británia opakovane upozornila, že nebude súhlasiť s predĺžením prechodného obdobia aj po 31. decembri, aby rokovania mohli pokračovať a obchod fungoval ako doteraz.

Tretí diplomat EÚ uviedol, že hoci tento týždeň pokračujú intenzívne rokovania v Londýne, stále nie je jasné, či vyjednávači dokážu prekonať rozdielne názory na tri sporné body.

"Keďže sa blížime ku koncu rokovaní o brexite, niektoré členské štáty sú trochu nervózne," uviedol diplomat po stretnutí veľvyslancov s Barnierom.

Podľa zdrojov z Bruselu si Barnier myslí, že o výsledku osemmesačných rozhovorov sa rozhodne v najbližších dňoch, možno neskoro večer vo štvrtok alebo v piatok. Predstavitelia Spojeného kráľovstva nemajú formálny termín na skončenie rokovaní, ale súkromne súhlasia s tým, že nasledujúcich pár dní by mohlo byť zásadných.

Jeden z európskych diplomatov potvrdil, že medzi vyslancami členských štátov vládla "frustrácia", keďže stále nie sú schopní doma povedať, či bude alebo nebude dohoda.

Barnier zvolal v stredu ráno brífing pre vyslancov po tom, čo niektoré členské štáty - najmä Francúzsko a Holandsko - vyjadrili obavy, že vyjednávači EÚ sa príliš podriaďujú požiadavkám Spojeného kráľovstva.

Podľa jedného z diplomatov to bolo v podstate "cvičenie na upokojenie nervov v Paríži a inde", a na ubezpečenie členských štátov, že Barnierov tím bude naďalej obhajovať základné záujmy EÚ, a to aj v oblasti rybolovu.

Akúkoľvek dohodu musia pritom ratifikovať členské štáty EÚ, ako aj britský a európsky parlamentom, čo si vyžiada čas.

Barnier v stredu zároveň informoval kľúčových europoslancov, ktorým sa nepáči predstava, že by sa hlasovanie v Európskom parlamente mohlo uskutočniť až na budúci rok s tým, že dohoda bude mať do ratifikácie dočasnú platnosť.

"Dohodu je potrebné dosiahnuť do niekoľkých dní, pokiaľ majú členské štáty a Európsky parlament dokončiť svoje príslušné postupy pred koncom prechodného obdobia. Demokratická kontrola nie je predmetom rokovania," uviedol nemecký europoslanec David McAllister.