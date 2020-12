Kto nahradí Lučanského? Polícii chcú šéfovať štyria kandidáti, čas sa kráti

Verejné vypočúvanie kandidátov na policajného prezidenta pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť by sa mohlo konať ešte do Vianoc. Pre TASR to uviedol šéf výboru Juraj Krúpa (OĽANO).

Ministerstvo vnútra zatiaľ eviduje štyroch uchádzačov na post šéfa polície. Do výberového konania sa mohli prihlasovať do pondelka (30. 11.). Policajného prezidenta podľa zákona vymenúva minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v brannobezpečnostnom výbore, ak výbor odporučí jeho vymenovanie. Krúpa skonštatoval, že po vyhodnotení kvalifikačných predpokladov budú kandidáti, ktorí ich spĺňajú, predvolaní na výbor. "Ten by sa mohol konať do jedného alebo dvoch týždňov odvtedy, čo bude zhodnotenie kandidátov," dodal pre TASR. "Pokojne môže byť, že si dáme pred Vianocami vypočúvanie," podotkol. Záujem o funkciu prezidenta PZ potvrdil dočasný šéf polície Peter Kovařík aj veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefan Hamran. Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odstúpení Milana Lučanského. Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru trvá štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie policajného prezidenta najviac na dve funkčné obdobia. NAKA opäť v akcii: Zoznam sa plní samými zvučnými menami, medzi obvinenými aj Lučanský!