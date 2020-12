Obvinenie Haščáka a Lučanského: Pellegrini a Saková reagujú! Expremiér si neodpustil poznámku

Expremiér Peter Pellegrini a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (obaja nezaradení) veria, že polícia pri zatýkaní nekoná na politickú objednávku a má dostatok dôkazov.

Správa o tom, že polícia mala obviniť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, Pellegriniho prekvapila, pretože za jeho vedenia sa podľa expremiéra začali diať veci a rozpracovávať akcie, ktoré momentálne vrcholia zatýkaním.

Saková zatiaľ nemá bližšie informácie, čoho sa malo týkať obvinenie Lučanského. "Nemám ani informácie, ktorého obdobia sa malo toto obvinenie týkať. Zatiaľ sa teda k tomu nebudem vyjadrovať a len dúfam, že to nie je žiadna politická objednávka," povedala v stredu novinárom. "Dúfam, že polícia a prokuratúra všetko robí podľa najlepšieho vedomia a svedomia a podľa litery zákona," skonštatovala Saková s tým, že verí, že to tak bolo aj pri zadržaní šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka.

Saková dúfa, že sa tieto kroky nedejú "len na základe pochybnej výpovede kajúcnika, ktorý sa svojimi výpoveďami chce vyviniť z vlastnej nekalej trestnej činnosti". "Nezabúdajme, že práve za pôsobenia generála Lučanského boli zatknutí vrahovia novinára a jeho partnerky. A za jeho pôsobenia vo funkcii sa začali na Slovensku vyšetrovať veľké kauzy vyplývajúce z komunikácie Threema, ako sú Búrka, Víchrica, Dobytkár a ďalšie," skonštatovala Saková.

Pellegrini takisto tvrdí, že počas funkčného obdobia Lučanského sa rozpracovali akcie, ako Dobytkár či Búrka. Informáciu o obvinení má Pellegrini len z médií, preto nevie ani čoho by sa obvinenie malo týkať.

Zadržanie Haščáka označil Pellegrini ako teatrálny zásah. "Pomaly ho môžeme prirovnať k invázii ozbrojených síl, bolo použité neštandardne veľké množstvo bezpečnostných zložiek, ale nekomentujem. Naozaj chcem veriť, že polícia má na to dostatok dôkazov a že nebudeme čeliť v budúcich mesiacoch veľkým obžalobám týchto ľudí, ktorí budú žalovať štát, že im bolo poškodené dobré meno alebo že voči nim polícia zneužila svoju pozíciu. Sme svedkami obrovskej vlny zatýkaní. Pevne verím, že všetci, ktorí ich vykonávajú, to robia na základe ozajstných dôkazov, a nie politickej objednávky," skonštatoval expremiér. Nechcel komentovať, či zadržanie Haščáka súvisí so zadržaním špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a kauzou Gorila.