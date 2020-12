Prievidza podáva pomocnú ruku ľuďom bez domova: Karanténu prečkajú v špeciálnych kontajneroch

Bezprístrešní obyvatelia v Prievidzi budú môcť prečkať obdobie karantény v dvoch špeciálnych ubytovacích kontajneroch.

Samospráva mesta ich osadila v areáli miestnej charity, ktorá jej s realizáciou pomáha. "Ubytovacie kontajnery by mali slúžiť pre ľudí, ktorí sú bezprístrešní a mali by absolvovať karanténu v súvislosti s ochorením COVID-19. V prípade, že by sa nám v tejto komunite vyskytlo i toto ochorenie, druhá bunka bude slúžiť ako izolačná pre takto chorých ľudí," povedal viceprimátor Ľuboš Jelačič.

Samospráva plánuje v tomto zariadení podľa neho ubytovať štyroch ľudí, ktorí budú spať na poschodových posteliach, bunka je vybavená klasickou toaletou, sprchou, umývadlom, ktoré sú oddelené od ubytovacej časti. "V oboch častiach sú samozrejme ohrievače, vykurovanie na to, aby tam bolo zabezpečené teplo," doplnil.

Kontajnery umiestnili v areáli Charity - Domu sv. Vincenta na Košovskej ceste. "Pre umiestnenie karanténnych miest v charite sme sa rozhodli preto, že je tu na to pripravené zázemie. Zásadné je, že je tu denne vydávané klientom jedno teplé jedlo. Až do 18. decembra je zabezpečované bezplatne, v spolupráci s firmou Philip Morris, ktorá stravu pre núdznych financuje už druhýkrát v tomto roku,“ priblížila vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beata Révayová.

"Mesto sa rozhodlo, že pomôže týmto ľuďom, pretože táto povinnosť mu aj vyplýva zo zákona. Títo ľudia si musia uvedomiť, že doba je zlá a ťažká. My im vytvárame podmienky na to, aby sme ju mohli všetci v zdraví prežiť," skonštatoval Jelačič. Dohľad nad bezpečnosťou budú vykonávať mestskí policajti v rámci svojej hliadkovej činnosti. V prípade, že by sa obyvateľ z karantény vzdialil, kontaktujú štátnu políciu, ktorá ho bude riešiť v rámci zákona. Obliečky, deky a paplóny do kontajnerov poskytli mestu dobrovoľníčky z Ber to!, ďalšie vybavenie iní darcovia.

Zabezpečenie karanténneho ubytovania pre bezprístrešných obyvateľov vyjde mesto približne na 7000 eur, platiť bude i mesačný nájom. Náklady chce dať preplatiť štátu. "Podali sme žiadosť o dotáciu vo výške 15 000 eur, ktorú sľúbil štát na pomoc samosprávam práve pre tieto potreby. Zatiaľ to financuje mesto zo svojich peňazí," uzavrel viceprimátor.