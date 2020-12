Dusno v parlamente: Šeliga sa postavil Ficovi, ten hovorí o hrubom porušovaní zákona

Plénum Národnej rady (NR) SR pokračuje v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu. Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) po rokovaní poslaneckého grémia informoval, že nie je možné zvolať tripartitu a na prerokovanie rozpočtu boli splnené všetky podmienky stanovené rokovacím poriadkom NR SR.

Ten Šeliga označil za nadriadený voči zákonu o tripartite, na ktorého nedodržanie poukázal predseda Smeru-SD Robert Fico. Šéf Smeru-SD jeho výklad zákonov odmieta. Nevidí problém v tom, aby sa prerušila schôdza NR SR a stretla sa tripartita, ktorá by k rozpočtu zaujala stanovisko.

Šeliga vysvetlil, že kontaktovali ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a ten vysvetlil, že nie je možné zvolať tripartitu, pretože ju jeden z partnerov blokuje. Vysvetlil, že v súvislosti s rokovaním v pléne boli splnené podmienky stanovené rokovacím poriadkom. Ten podľa jeho slov stanovuje podmienky, keď možno rokovať o rozpočte. Sú to zachovanie termínu predloženia návrhu rozpočtu, rokovanie príslušných výborov a to, že návrh o rozpočte ide rovno do druhého čítania. Uviedol, že tieto splnené boli, preto sa o rozpočte bude rokovať ďalej.

"Hrubo porušujete zákon. Nechápem, prečo lámete zákon na kolene," reagoval Fico a vyzval koalíciu, aby aspoň budila zdanie, že rešpektuje zákon. Tvrdí, že sociálnym partnerom ani nebola poslaná pozvánka a nie je pravda, že tripartita nemôže rokovať. Nevidí problém ani v tom, že by sa na dve hodiny prerušilo rokovanie NR SR a zvolala sa tripartita.

Podobne to vidí aj podpredseda Smeru-SD a NR SR Juraj Blanár. V tomto prípade je podľa neho jasné, že zákon o tripartite nebol dodržaný. Zdôraznil, že toto sa nestalo, odkedy zákon nadobudol účinnosť, dokonca ani za vlády Ivety Radičovej. "Majú sa sociálni partneri vyjadriť, o to viac v čase, keď čelíme pandémii," podotkol. Rovnako žiada, aby sa prerušila schôdza NR SR a zvolalo sa rokovanie tripartity.