Dohoda o obchode medzi EÚ a Britániou stále visí na vlásku: Rozdielne názory na tri témy

Rozdiely v názoroch na sporné body obchodných rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) stále pretrvávajú.

Informoval o tom v stredu v Bruseli hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier vyslancom 27 štátov bloku. Uviedol to vysoký diplomat EÚ, ktorý bol prítomný na brífingu za zatvorenými dverami a nechcel byť menovaný.

"Rozdiely v troch hlavných otázkach stále pretrvávajú," odpovedal diplomat na otázku o Barnierovom aktualizovanom zhodnotení situácie po ostatnom kole rokovaní o obchode po brexite. "Dohoda stále visí na vlásku," dodal.

Začiatkom týždňa ďalší diplomat naznačil, že EÚ by mala v stredu alebo vo štvrtok prijať tzv. pohotovostné opatrenia, ak do tej doby nebude schopná dosiahnuť dohodu s Britániou. Podľa nemenovaného diplomata bude tento krok nevyhnutný, pretože "do konca prechodného obdobia, ktoré vyprší 31. decembra, zostanú zhruba tri týždne".

"Firmy a inštitúcie, ako sú colné úrady v celej EÚ, musia mať jasno v tom, aké clá a ďalšie opatrenia zaviesť, ak nedôjde k dohode. A do polovice týždňa dospejeme do bodu, keď bude potrebné tieto opatrenia vysvetliť," povedal diplomat. "Tento moment odkladáme už týždne, ale toto je hraničný termín," dodal.

Britský minister Michael Gove zodpovedný za dohodu v utorok (1. 12.) tiež varoval pred tzv. tvrdým brexitom bez obchodnej dohody, pretože rokovania s EÚ stále viaznu na troch sporných bodoch: rybolove, pravidlách hospodárskej súťaže a mechanizme riešenia sporov.

Británia na konci decembra opustí spoločný trh EÚ po skončení prechodného obdobia, pretože formálne už z bloku vystúpila. Obom stranám sa však stále nedarí uzavrieť obchodnú dohodu, ktorá by zabránila zavedeniu ciel podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Obe strany sa pritom navzájom vyzývajú na ústupky a kompromis a tvrdia, že chcú dohodu. Tímy vyjednávačov už viac ako päť týždňov vedú intenzívne rozhovory. Podľa zdrojov z EÚ sú tieto rozhovory v záverečnej, najtajnejšej fáze a Brusel dúfa v dohodu v najbližších dňoch.

Gove v tejto súvislosti uviedol, že dohoda je blízko, ale na to, aby ju EÚ dostala cez "čiaru", bude musieť splniť svoje povinnosti. Na otázku, či je scenár "bez dohody" bližšie, ako si ktokoľvek pripúšťa, povedal televízii ITV: "Určite existuje šanca, že sa nám nepodarí dosiahnuť výsledok."

"Preto je dôležité, aby sa spoločnosti pripravili na všetky možnosti, ale veľmi chceme dohodu a som presvedčený, že ju môžeme zabezpečiť," dodal Gove.

Zatiaľ čo väčšina veľkých investičných bánk tvrdí, že dohoda je ich ústrednou predikciou, niektorí investori poukázali na to, že Wall Street aj City of London boli na referendum v roku 2016 slabo pripravené, pretože len málokto veril, že Spojené kráľovstvo bude hlasovať za odchod z EÚ.

Brexit bez dohody by zavrel hranice, vystrašil finančné trhy a narušil citlivé dodávateľské reťazce, ktoré sa tiahnu naprieč Európou aj mimo nej, a to v čase, keď svet zápasí s obrovskými ekonomickými nákladmi na ochorenie COVID-19.

Britský úrad pre rozpočtovú zodpovednosť minulý týždeň uviedol, že odchod z európskeho trhu bez dohody o voľnom obchode by znížil výkon ostrovnej ekonomiky o ďalšie 2 % nad rámec jej poklesu o 4 %, ktorý sa očakáva aj po dosiahnutí dohody. A zároveň by zvýšil infláciu, nezamestnanosť aj verejný dlh.