Úspešná podnikateľka a majiteľka eventovej agentúry Jana Prágerová (49) býva so svojou rodinou v poschodovom dome neďaleko Bratislavy, kde sa každý deň rozlieha spev a hra na klavíri. Obe jej dievčatá sú totiž veľmi talentované, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť aj na vlastné oči. No nielen o tom! Nahliadnite spolu s nami do ich kráľovstva.