Nech je v spálni horúco! 5 dôvodov, prečo je sex v zime skvelý

Za oknom šero, vonku poriadna zima, ale vo vašej spálni horúco ako v pekle. Viete, aké výhody má milovanie v zime?

Studená sezóna nemusí hneď znamenať, že chladno zostane aj v posteli. Práve naopak. Môže byť dôvodom na to, aby ste zapálili oheň v krbe, uvarili si punč, poprípade si zaobstarali zlepšováky na potenciu - a ide sa na to!

5 dôvodov, prečo je samotný sex v zime skvelý

Teplé dni sú síce dávno za nami, napriek tomu si však môžeme chladné večery spríjemniť tou najpríjemnejšou činnosťou, ktorú ľudstvo odjakživa praktizuje s veľkou obľubou. Aké sú benefity sexu v zime?

#1 Pohyb

V zime je celkovo ťažšie “dokopať sa” k nejakej fyzickej činnosti, ku ktorej nás nedonútia okolnosti (ako napr. odhŕňanie snehu). Pri sexe však vydávame energiu, za ktorú sa nám telo odvďačí uvoľňovaním endorfínov, čo bude mať za následok lepšiu náladu a ľahšie zvládnutie stresových situácií.

#2 Upevňovanie vzťahu

Mať sex bez ohľadu na to, že obloha je šedá a neviete, či z nej zaprší alebo padne meter snehu, pomáha zlepšovaniu vzájomnej intimity a harmónie vo vzťahu. Sex nie je len otázkou spaľujúcej vášne a momentálnej chuti, môžete si ho dokonca naplánovať. Nie je to síce tá najvzrušujúcejšia vec na svete, ale zaručíte si tým, že vám do vášho plánu nebude nič a nikto zasahovať. Pre vzťah to predstavuje významné plusové body.

#3 Teplo a prekrvenie potrebných častí tela

Vzájomný “ohrev” dokáže dopomôcť k tomu, že ženy sa nebudú viac sťažovať na zamrznuté ruky a chodidlá. K tomu viete ešte pridať deku alebo čaj zo zázvoru, ktorý je mimochodom aj účinným afrodiziakom. Mužom k správnemu prekrveniu vedia pomôcť tabletky na erekciu, aby bez ohľadu na okolnosti všetko fungovalo tak, ako má.

#4 Intímna atmosféra

Nezameniteľné čaro má aj mihotajúce sa svetlo sviečok, ktoré má v zime oveľa väčší význam a opodstatnenie ako v lete. Nemusíte zaťahovať závesy, keďže slnko zapadá oveľa skôr a nejaká tá šanca, že vás uvidia susedia milovať sa pri sviečkach, to vie byť aj celkom slušný adrenalín. Ďalšia šanca poriadne sa rozpáliť, čo poviete?

#5 Máte viac času jeden na druhého

Kým leto je sezónou grilovačiek, gulášov a rodinných stretnutí, zima nás pozatvára na väčšinu času doma. Túto nevýhodu však dokážete plne využiť a venovať sa čisto svojim túžbam a potrebám.

Zima umožňuje tráviť viac času so svojím partnerom a venovať sa veciam, na ktoré v lete “nebol čas”. Experimentujte, venujte sa vzájomným masážam či erotickým hrám. Využite čas, ktorý vám tmavé chladné mesiace ponúkajú.

Neľútostné počasie vonku vás už nemusí trápiť. Namiesto seriálov v televízii si doprajte príjemnú atmosféru, teplo aj pohyb, ktorý vám sex ponúka. Zahĺbte sa do erotickej literatúry, siahnite po afrodiziakách či tabletkách na potenciu. Uvidíte, že aj neobľúbené ročné obdobie bude mať svoje čaro!