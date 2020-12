Žena pred svetom tajila, že sa narodila ako muž: Takto sa snúbenec dozvedel jej šokujúce tajomstvo!

Zmenu pohlavia tajila 16 rokov! Ako sa jej snúbenec dozvedel, že sa narodila s telom muža?

Transka Jamie Pandit z kanadského Toronta má dnes 32 rokov. Svojho snúbenca Phila Silvu (38) spoznala cez zoznamku. Po mesiaci randenia a intímneho života mu povedala pravdu!

Keď sa dvojica zoznámila, okamžite medzi nimi preletela iskra. Jamie cítila, že toto je ten pravý a bola odhodlaná mu zvestovať, kto v skutočnosti je. Došlo k tomu po mesiaci chodenia, keď si párik už veselo vyznával lásku. Jamie nabrala odvahu a povedala Philovi, že nie vždy sa prezentovala ako žena, píše dailymail.co.uk.

Jamie absolútne nečakala reakciu, aká sa jej dostala od partnera. "Vidím ťa takú, aká si. Si žena a si krásna," znela odpoveď na odhalené tajomstvo.

Phil svojej láske dokázal, že svoje slová myslí vážne a neotáľal ani so žiadosťou o ruku. Dvojica je teda už zasnúbená a Phil svoju nastávajúcu podporuje v rozprávaní o jej tajomstve. Dokonca ju posmelil k tomu, aby o svojej minulosti povedala svetu cez kanál na YouTube.

„Celé týždne som žila s úzkosťami a mala panický strach z toho, že Philovi moje tajomstvo vyzradí niekto skôr, ako to urobím ja. Nikto vás však nepripraví na ten okamih pravdy, pretože neviete, ako druhá strana zareaguje. Keď som mu to konečne povedala, bola som taká rada, že som to urobila," vysvetľuje žena.

Jamie, ktorá sa presťahovala do Kanady z Bangladéša vo svojich 11 rokoch, vždy vedela, že je iná, ale uvedomila si, že je transrodovou osobou až vo veku 14 rokov. Jej rovesníci ju šikanovali, keď sa začínala meniť v ženu. Teraz je však šťastná a hovorí, že žije ten najkrajší sen.