Toto tu ešte nebolo! Adela Vinczeová a Dano Dangl zvádzajú každý týždeň v obľúbenej relácii Milujem Slovensko napínavý, no vtipný súboj o body. Tomu však bude v špeciálnej Mikulášskej epizóde koniec, nakoľko si moderátor Martin Nikodým pripravil pre súťaživú dvojicu špecialitku - žiacke knižky s pečiatkami. Vyvolalo to nečakané vášne a my tak budeme môcť byť svedkami hádky medzi Adelou a Danom! Presvedčte sa v našom videu, no nenechajte si ujsť ani reláciu Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke. Epizóda bola nakrúcaná predtým, ako boli kapitáni tímov pozitívne testovaní na koronavírus. Adela tak pred kamerami zahlásila paradoxne to, čo už dnes nie je pravda!