Neúnavne sa pokúša zvrátiť výsledok volieb: Trump sa ani mesiac po prehre nechce vzdať

Americké ministerstvo spravodlivosti neobjavilo dôkazy o podvodoch, ktoré by boli také závažné, že by mohli ovplyvniť výsledky novembrových prezidentských volieb.

V rozhovore pre agentúru AP to v utorok povedal šéf zmieneného rezortu William Barr.

"Do dnešného dňa sme nezaznamenali podvod v takom rozsahu, že by to mohlo ovplyvniť výsledok volieb," povedal minister.

Tím dosluhujúceho prezidenta Trumpa aj takmer mesiac po voľbách odmieta uznať volebnú porážku na úkor demokratického rivala Joea Bidena a dosiaľ stále hovorí o podvodoch, ku ktorým malo údajne dôjsť vo viacerých štátoch vrátane Georgie, Michiganu či Pensylvánie.

"Pri všetkej úcte k ministrovi spravodlivosti, nie je tu ani náznak, že by došlo k vyšetrovaniu zo strany ministerstva spravodlivosti," uviedli v reakcii na Barrove tvrdenia Trumpovi právnici Rudy Giuliani a Jenna Ellisová. "Budeme ďalej pokračovať v snahe o hľadanie pravdy prostredníctvom súdneho systému a zákonodarných orgánov (jednotlivých) štátov," dodali.

Trumpova kampaň v súvislosti s údajnými volebnými podvodmi už zmienila napríklad, že falošné hlasy mohli prísť od mŕtvych ľudí, či tiež to, že určité hlasovacie zariadenia boli naprogramované na sčítavanie hlasov v prospech Bidena, pripomína agentúra AFP. O zneplatnenie odovzdaných hlasov sa snaží - bez akýchkoľvek dôkazov - aj súdnou cestou. Dosiaľ však boli zamietnuté všetky žaloby, ktoré v tejto súvislosti podala v rôznych amerických štátoch.

Minister Barr v utorkovom rozhovore s AP konkrétne obvinenia Trumpových právnikov nekomentoval. Vyjadril sa však na margo podvodov, ktoré mali údajne zapríčiniť samotné hlasovacie zariadenia. V tejto súvislosti Barr uviedol, že sa vecou zaoberali ministerstvo spravodlivosti aj ministerstvo vnútornej bezpečnosti a dosiaľ neobjavili nič, čo by takéto tvrdenie dokazovalo. Minister dodal, že jediné potenciálne oprávnené tvrdenia o podvodoch sa týkajú veľmi konkrétnych prípadov i ľudí, nie však systémového zlyhania.

Barr je dlhodobo vnímaný ako lojálny spojenec Trumpa. V súvislosti s voľbami však viaceré médiá informovali, že Trump s ministrom údajne nebol spokojný. Dôvodom malo byť, že Barr nevyvinul úsilie na podporu jeho znovuzvolenia za prezidenta, v dôsledku čoho by mu mohlo hroziť prepustenie, pripomína AFP.