Žene explodovala jazva po pôrode: Zábery len pre silné povahy!

Deanna Hirrell (26) z Leicesteru porodila chlapca Kaluba cisárskym rezom, ale len o pár dní neskôr jej počas sprchovania praskla jazva.

Novopečená mamička zostala šokovaná a zničená, keď jej kvôli mäsožravej baktérii v sprche praskla jazva po cisárskom reze, informuje portál Mirror.

Zavolala svojej pôrodnej asistentke, ktorá jej poradila, aby si ľahla do postele. Po niekoľkých dňoch však Deanna musela ísť do nemocnice, pretože rana začala neskutočne páchnuť hnilobou.

Lekári zistili, že trpí nekrotizujúcou fasciitídou - potenciálne smrteľnou infekciou, ktorá požiera pokožku, svaly a tuk. Toto ochorenie sa nevyskytuje často, je však o to závažnejšie. Najčastejšie sa prejavuje bolesťou, začervenaním, opuchom. Baktéria sa do tela môže dostať aj cez drobnú ranku.

Chirurgovia jej museli v tele vyhĺbiť dieru, aby sa zbavili infikovaného tkaniva, a tým jej zachránili život. Cez celé brucho sa jej teraz tiahne 27 stehov.

Bývalá opatrovateľka Deanna z Leicesteru uviedla, že táto skúsenosť ju presvedčila o tom, že nechce ďalšie deti. „Toto malo byť najlepšie obdobie môjho života - byť čerstvou mamou. Ale zničilo ma to, plačem každý deň," povedala.

„Keď sa jazva roztrhla, všetok ten hnis a krv vystrekli von a zápach bol hrozný. Bolo to ako pach smrti," opísala nechutný zážitok Deanna.

Lekári nevedia určiť, čo spôsobilo, že sa mäsožravá baktéria dostala do jej tela. Povedali jej však, že ak by neprišla do nemocnice, mohla aj zomrieť.

"Svojho syna nadovšetko milujem, ale o týchto veciach vám nik ako novopečenej matke nepovie," povedala.

Deanna podstúpila 9. februára 2019 urgentný cisársky rez. Pôrod bol komplikovaný kontrakcie trvali dvanásť hodín a opakovali sa každé dve minúty a jej srdcový rytmus začal nebezpečne stúpať.

Nasledujúci deň ju poslali domov z nemocnice. Deanna uviedla, že keď sa vrátila domov, cítila sa „úplne zničená“. Keď sa ďalší deň sprchovala, stehy po pôrode sa roztrhli po dĺžke štyroch centimetrov. Niekoľko dní potom nebola schopná chodiť a ani sa postarať o novorodenca. Bola pripútaná na lôžko.

Všimla si, že z rany jej neustále niečo vyteká, a preto ju jej partner, Mark Wilson (30), odviezol do nemocnice.

Bola prevezená na urgent, kde jej lekári rýchlo chirurgicky vyoperovali baktériu z tela von. Museli sa zbaviť veľkého množstva postihnutého tkaniva. Po zákroku ostala Deanna ešte týždeň v nemocnici na pozorovaní.

Sama si myslí, že infekciu spôsobil komplikovaný pôrod a cisársky rez. Napriek tomu, že sa rana po operácii hojila dobre, tvrdí, že jej dôvera bola „ochromená“ a táto skúsenosť ju tak emočne zjazvila, že už viac nechce mať deti. „Iba mi to vážne zničilo sebavedomie,“ povedala.