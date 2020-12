Koalícia riešila výber šéfa prokurátorov: Tajné skúšobné hlasovanie v parlamente!

Koaliční poslanci mali večer v Národnej rade (NR) SR skúšať hlasovanie o kandidátovi na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR, ktorým si mali overiť, ako by dopadli výsledky hlasovania.

Indikatívne hlasovanie sa malo začať o 19.00 h. TASR to potvrdili viaceré zdroje z koalície. Poslanci koalície by tak mali zistiť, na ktorom zo siedmich kandidátov je najväčšia zhoda, respektíve ktorý by nemusel prejsť v koalícii. Následne by sa mali dohodnúť na postupe pri hlasovaní, ktoré má byť v pléne NRSR vo štvrtok (3. 12.) o 17.00 h.

Pred indikatívnym hlasovaním sa poslancom krátko prihovoril premiér Igor Matovič (OĽANO) aj predseda SaS Richard Sulík. Prítomní boli aj ministri Milan Krajniak (Sme rodina) či Veronika Remišová (Za ľudí).