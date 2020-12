Jarmila z Extrémnych premien ohuruje novým telom: Sexi fotky v bielizni

Účasť v šou im pomohla schudnúť, ale aj nabrať sebavedomie.

Len nedávno vyplávali na povrch sexi akty Denisy (29) z markizáckej relácie Extrémne premeny. Ona však nie je jedinou, ktorá ukazuje svoje odhalené telo a kričí do sveta - Som krásna žena! Jej „kolegyňa“ Jarmila (30) totiž najnovšie prekvapuje podobnými fotkami. Jarmilu si všetci pamätajú ako energickú mladú ženu, ktorej sa podarilo schudnúť až 76 kíl. Brunetka to ale nemala jednoduché.

Novému Času totiž priznala, že jej vtedajší manžel fyzicky, ale aj psychicky ubližoval. U dvojici nasledoval rozvod, Jarka začala žiť nový život a dokazuje, že jej sebavedomie určite nechýba. „Najprv miluj sám seba,“ objavilo sa pri jej fotke v sexi negližé. „Roky som sa hanbila za svoje telo, ale to by sa žiadna žena nemala. NIKDY! Lebo každá žena je krásna,“ napísala k ďalšej, kde ukazuje zadok.

Jarmila sa tak pridala k Denise, ktorej fotky už obleteli Slovensko. „Neviem, či sú to jemné akty, keďže nie som top s krásnym telom, ale je to niečo, čím som skôr chcela ukázať, že aj nedokonalosti existujú. Je to skôr o tom, že dnes je všetko také prehnane dokonalé, instagram fičí na tom, tak prečo neukázať aj druhú stranu. Aj nedokonalé môže byť pekné a zaujímavé,“ povedala pred časom Denisa.