Rozhodnuté: Vrátia sa žiaci pred Vianocami do škôl? Gröhlingov plán neprešiel!

Stredoškoláci a žiaci 2. stupňa základných škôl sa do nich zatiaľ nevrátia.

Plán ministerstva školstva na testovanie žiakov, učiteľov a rodičov ústredným krízovým štábom v utorok neprešiel. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) musí plán prerobiť.

Žiaci 2. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa do Vianoc do lavíc nevrátia. Minister školstva na tlačovej konferencii vysvetlil, že chce do 23. decembra vypracovať ďalší plán návratu žiakov do škôl. Samotný návrat by sa potom mohol realizovať 8. januára.

Správu aktualizujeme.