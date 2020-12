Návrat domov v podaní Weissa? Jedine Slovan

V utorok odštartovala pred Národným futbalovým štadiónom v Bratislave výstava Street Art Gallery, na ktorej je vystavených vyše 100 fotografií známych slovenských fotografov, ktoré zachytávajú najsilnejšie momenty slovenského športu za posledných 25 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na slávnostnom otvorení nechýbal ani bývalý reprezentačný tréner Vladimír Weiss st. (56). Na výstave si Weiss zaspomínal aj na svoje úspešné trénerské ťaženie v slovenskej repre.Sú tu na to, aby slovenskému národu prinášali radosť. O tom je šport. O víťazstvách a o pekných spomienkach a o kvalitných výkonoch. Ale zo spomienok sa žiť nedá, treba sa pozerať dopredu,“ povedal Weiss a zhodnotil aj koronou poznačený rok 2020.

„Doba je ťažká pre všetkých. Takmer rok sa hralo všade bez divákov, čím sa vytratila zo športu emócia. Pocítil som to aj pri práci v Gruzínsku. Tam nám tí fanúšikovia citeľne chýbali, čo sa mi nakoniec stalo aj osudným. Zmluvu s gruzínskou repre som mal do konca roka. Bol to taký vabank. Neodišiel som ako úplný víťaz či hrdina, ale strávil som tam príjemný čas a mám aj čisté svedomie. Mal som aj veľkú smolu. V poslednom kvalifikačnom zápase mi chýbali kľúčoví hráči,“ dodal skúsený tréner, ktorý už teraz špekuluje nad budúcnosťou.

„Mal som dosť času o všetkom rozmýšľať. Dokonca až príliš veľa. Chcel by som sa vrátiť na klubovú úroveň. Uvidíme, aké budú ponuky. Dobrých klubov nie je veľa, za to trénerov je milión. Človek si niekedy nemôže úplne vyberať. Chcem si nájsť takú cestu, kde ma to bude baviť, ale zároveň to bude mať aj nejakú úroveň,“ netajil Weiss. Prirodzene, nevyhol sa ani otázke o Slovane Bratislava. „Vzťahy s Ivanom Kmotríkom sú na celý život. Ak by som sa mal vrátiť na Slovensko, tak jedine do Slovana. Ale momentálne nie, lebo belasí trénera majú. Ja sa nikam neponáhľam. V hre sú aj kluby zo zahraničia. Chcem ptrénovať dobrý klub a chcem, aby mi to robilo radosť. Hľadám novú výzvu. Samozrejme, keby prišla aj dobrá reprezentačná ponuka, tak by som sa nebránil,“ načrtol Weiss. SFZ ho v tejto súvislosti neoslovil. „Kováčik? Ten určite nie,“ uzavrel Weiss.