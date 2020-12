Nezmyselné a zúfalé rozhodnutie? V Česku musia mať deti na tréningoch nasadené rúška

Amatérsky šport v Česku dostal od štvrtka zelenú od odborníkov, ale má to niekoľko podmienok.

A jedna z nich je mimoriadne zvláštna. Tretí stupeň protiepidemických opatrení pustí športovcov do tréningu vo vnútorných priestoroch v maximálnom počte desať ľudí a všetci budú musieť mať dýchacie cesty prekryté rúškom. Tréner českej hokejovej reprezentácie Filip Pešán nad týmto rozhodnutím nesúhlasne krúti hlavou či skôr nevychádza z údivu.

"Keď som prosil o uvoľnenie opatrení a sľúbil dodržiavanie pravidiel, nečakal som, že deti budú musieť hrať hokej v rúškach. To je predsa úplný nezmysel," uviedol Pešán na twitteri. Vzápätí pridal aj postreh, ako to celé nebude fungovať. "Budeme stáť na korčuliach a prihrávať si, aby sme sa nezadýchali? Deti predsa potrebujú najmä sa hýbať a dýchať a dýchať," odkázal šéftréner Českého hokeja, cituje ho špecializovaný portál hokej.cz.

Na stranu detí a mládeže sa postavil aj šéflekár Českého olympijského výboru Jiří Neumann. "Je to nezmysel. Ak robím vytrvalostný šport, rúška jednoznačne prekážajú. Nemôže dochádzať k výmene dýchacích plynov. A je to aj záťaž na psychiku. Ak sa má nejaký šport prevádzkovať rádovo niekoľko desiatok minút, je to veľmi nepríjemné," uviedol Neumann na webe Českej televízie.

Svoj roztrpčený názor na twitteri vyjadril aj brankár Tomáš Vošvrda, ktorý chytá v tíme aktuálneho lídra Tipos extraligy HK Poprad. "Nechať deti trénovať v rúškach je opäť výsledok zúfalstva niektorých ľudí. To už ani nie je na smiech alebo klopanie na čelo. To už je regulárne do plaču. Páni experti, ktorí toto vymysleli, asi veľa nevedia o trénovaní alebo dýchaní pri záťaži," napísala brankárska jednotka Popradu na twitteri.

O podmienkach návratu amatérskeho športu sa v súčasnosti v Česku ešte vedú rozhovory, konkrétne Národná športová agentúra a ministerstvo zdravotníctva. Cieľ je jasný - zmierniť už existujúce pravidlá či nariadenia.