Scéna ako z nepodarenej komédie. V Rusku zorganizovali zápas, ktorý nemá obdoby.

V rámci súbojov zmiešaných bojových umení sa do ringu postavili proti sebe absolútne nevyrovnaní súperi. Na jednej strane to bol 240-kilový youtuber a bloger Grisha. Sily si zmeral so zápasníčkou Darinou Medziukovou, ktorá váži až o štyrikrát menej.

Absolútne bizarný nápad vyústil do pomerne krátkeho boja. Obrovitý chlap nezvládol zložiť svoju útlu súperku a duel prekvapivo prehral.