Vacvalová má už svojej problémovej stavby plné zuby: Škandalózna vilka je na predaj za 350-tisíc!

Čiernym stavbám sa na Slovensku darí ako hubám po daždi. Zdá sa však, že u moderátorky Eleny Vacvalovej (62) to neplatí.

Utrpenie, ktorému čelila počas nekonečnej výstavby domu na svojom rozsiahlom pozemku v Borinke, sa však už možno čoskoro skončí. Po rokoch opletačiek s úradmi a so štátnymi orgánmi padla kosa na kameň a moderátorka sa rozhodla pre definitívny krok. Ako sa teda skončí dramatický príbeh pozemku, ktorého kúpa bola už od začiatku jedným veľkým krokom vedľa?

Moderátorka Vacvalová má s predmetnou stavbou všetko, len nie zlaté časy. To, čo bolo na začiatku kvalifikované ako čierna stavba, prerástlo do sporov o zásahy do životného prostredia. A to prichádza od ženy, ktorá má k prírode veľmi kladný vzťah! Mesiace s hlavou v smútku sa zmenili na konečné rozhodnutie - pozemok so začatou stavbou predať. Nový Čas o zámere predať túto rozostavanú nehnuteľnosť informoval už v roku 2018.

„Eňa a jej manžel sa rozhodli, že stavbu predajú,“ prezradil nám vtedy dobre informovaný zdroj. To, čo avizovali, nakoniec predsa len urobili. V jednej z realitných kancelárií sa totiž objavil inzerát, kde svieti táto nehnuteľnosť za cenu 350 000 €. Ide o slušný peniaz, za ktorý dostane nový majiteľ hrubú stavbu 4-izbového rodinného domu na rozľahlom pozemku 2 582 m². Vacvalová sa netají tým, že po všetkých peripetiách už má celého pozemku plné zuby. „Ja som si už na túto tému užila svoje a absolútne mimo pravdy. Veľmi mi to ublížilo,“ vyjadrila sa pre ereport.sk.

Vacvalová vs. všetci

Moderátorka si za posledné tri roky poštvala proti sebe slušnú skupinu ľudí. Počnúc susedmi, úradníkmi, inšpektormi a končiac starostom Borinky, keďže obec musela za ňu dokonca zaplatiť pokutu. Na základe rozhodnutia inšpekcie životného prostredia bola vystavená poriadková pokuta vo výške 700 € za vyrúbané vŕby neďaleko potoka na pozemku. Nedovolený zásah do životného prostredia bol podľa všetkého už v roku 2017 odkomunikovaný Vacvalovcami so starostom obce, ktorý im udelil ústny súhlas na výrub.

Odvtedy však už na stoličke sedí iný starosta, ktorý musel situáciu riešiť. „Pre uzmierenie som požiadal pána Vacvala o refundáciu polovice pokuty, ktorú aj následne zaplatil, teda 350 € na účet obce,“ povedal ešte vlani Novému Času starosta Borinky Miroslav Paulen. Vyrúbanými stromami sa to však nekončí a kauzy pribúdali. Rovnaký rozruch vyvolali napríklad ťažké mechanizmy, ktoré prechádzali cez potok, keďže Vacvalovci nepostavili most. Pozemok, ktorý ešte v roku 2017 mohol podľa experta stáť približne 135 000 €, moderátorka aspoň pri aktuálnom predaji výhodne speňaží.

Vacvalovej problémy

2017 - objavili sa pochybnosti o nedovolenej výstavbe na pozemku

júl 2017 - susedmi obvinená z nedovoleného výrubu stromov

február 2018 - kontrola Štátnej správy ochrany vôd - mechanizmy prechádzajú cez potok, čím ho znečisťujú

apríl 2018 - padlo rozhodnutie pozemok predať

máj 2018 - na stavbe sa pracuje ďalej, opravili poškodený breh potoka

december 2018 - udelená poriadková pokuta pre obec 700 €

apríl 2019 - moderátorka stavia most cez potok

február 2020 - čiastočne hotová hrubá stavba, obec rozdelila pokutu

november 2020 - realitná kancelária ponúka pozemok na predaj