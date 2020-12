V bratislavskom sídle Haščákovej Penty je rušno: Zásah NAKA!

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry si posvietili na ďalšiu veľkú rybu.

Ako informuje portál Aktuality, v utorok popoludní dorazili do bratislavského sídla finančnej skupiny Penta, ktorej spolumajiteľom je práve Jaroslav Haščák - hlavná postava kauzy Gorila. Dôvod akcie nateraz nie je známy. Podľa informácií Denníka N do budovy vošli desiatky policajtov so samopalmi.

Podľa denníka prebieha zásah policajtov konkrétne na šiestom a siedmom poschodí, kde sídlia partneri Penty, vrátane šéfa Jaroslava Haščáka. „Nemám k tomu zatiaľ žiadne informácie. Som v Prahe, nemám k tomu zatiaľ žiadne info,“ povedal denníku hovorca Penty Martin Danko.

Že v bratislavskom Digital Parku naozaj prebieha razia, potvrdil agentúre TASR očitý svedok. Polícia aktuálny zásah nekomentuje, odkázala na Úrad špeciálnej prokuratúry. TASR požiadala o reakciu aj skupinu Penta.

Správu aktualizujeme.