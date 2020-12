Nájde koalícia spoločného kandidáta na generálneho prokurátora? Takto to vidí Sulík

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si myslí, že "spojený poslanecký klub celej koalície" dospeje k tomu, aby našli spoločného kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Uviedol to v utorok počas rokovania ústredného krízového štábu. Ako dodal, rokovanie k tejto téme sa uskutoční v utorok večer. Šéf SaS tvrdí, že nebudú nasledovať príklad strany Za ľudí, ktorá povedala svojich favoritov na post generálneho prokurátora. "Dnes večer je poslanecký klub celej koalície. Tam pôjdem, tam budeme diskutovať a budeme sa snažiť dohodnúť," povedal s tým, že nebude vysielať žiadne signály, aby dohodu sťažoval.

Vhodnými kandidátmi na šéfa GP SR sú pre stranu Za ľudí Ján Hrivnák, Ján Šanta a Tomáš Honz. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Na menách sa dohodol poslanecký klub. Doplnila, že strana chce urobiť všetko pre to, aby sa na spoločnom kandidátovi dohodli v koalícii.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) pred rokovaním ústredného krízového štábu odmietol, že by jeho strana presadzovala jedného kandidáta na generálneho prokurátora. Označil to skôr za špekuláciu médií. To, že doposiaľ sa koalícia nedohodla na spoločnom kandidátovi, pripisuje faktu, že všetci siedmi kandidáti sú dobrí. "Takže je to síce ťažký, ale dobrý výber, vyberať z takýchto kandidátov," povedal.

Poslanci majú kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR voliť vo štvrtok (3. 12.) podvečer. Voľba sa už počas schôdze dvakrát presúvala. Kandiduje sedem uchádzačov. Sú nimi prokurátor GP Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment.