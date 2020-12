Po ťažkom roku sa ľudia dočkali adventu: Kde si predvianočnú atmosféru užijete dosýta? Prekvapenia slovenských miest

V nedeľu sa začalo adventné obdobie. Slovenské mestá a obce sú naňho výnimočne pripravené.

Záver roka 2020 si Slováci môžu konečne trochu spríjemniť. Všetci na to majú, po tomto ťažkom roku právo. Niektoré mestá už prichystali pre svojich občanov, ale aj návštevníkov prekvapenie. Slováci tak od začiatku decembra môžu nasávať vianočnú atmosféru.

V Ivanke pri Dunaji v nedeľu zapálili prvú sviecu na adventnom venci a ľudia sa tešili aj zo sprievodného programu. Pod Tatrami každoročne obdivujú adventný veniec v mestečku Tatranská Lomnica. "Raritou je že na veniec sa nechodia pozrieť iba obyvatelia a návštevníci Tatier ale aj zvieratká z okolia ktoré ani netreba pozývať. Na návštevu venca, teplý čajík a dačo na zahriatie Vás pozýva tvorca venca Rado Piškot Polorecký s personálom," znie pozvánka z Tatranskej Lomnice.

Zahanbiť sa pred Vianocami nedala ani Trnava, ktorá prichystala pre návštevníkov zaujímavý program. "V rámci individuálnych prehliadok má jednu novinku, ktorú ešte nikto nemal možnosť zažiť. Do svojej ponuky zaradila prehliadku Adventná Trnava so sprievodcom v dobovom kostýme, ktorý vás prevedie najznámejšími námestiami Malého Ríma od 1. do 22. decembra," ozrejmila PR manažérka mesta Simona Nemcová.