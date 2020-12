Manžel minul na plastiky svojej drahej majland: Uvidíte jej sexi fotky a hneď vám bude jasné, na koho sa chce podobať

Mladej mamičke Charlie diagnostikovali skoliózu, keď mala len 16 rokov. Zakrivenie chrbtice jej komplikovalo život, a tak podstúpila náročnú 14-hodinovú operáciu. Z konečného výsledku bola zhrozená a jej sebavedomie bolo na bode mrazu. Teraz je všetko inak.

Ako uvádza portál The Sun, Charlie Philips (27) trpela už v mladom veku úzkosťou z vlastného vzhľadu a rapídne schudla. Povedala si, že za každú cenu chce vyzerať dobre a vtedy si spomenula na najkrajšiu ženu – na Barbie. A presne na ňu sa chce Charlie podobať.

V jej myšlienke ju naplno podporil manžel Ross, ktorý jej všetky plastické operácie a skrášľovacie procedúry zacvakal. Charlie z britského grófstva Cambridgeshire podstúpila dve plastické operácie prsníkov, nechala si vyplniť pery, bola na botoxe, výplni líc a čeľuste, nechala si vyrovnať zuby a v pláne má ďalšie operácie.

Mamička odhaduje, že jej „vylepšenia“ stáli manžela až do 17-tisíc libier (18 990 eur). Ross jej všetko ochotne zaplatil a podľa jeho slov miluje to, ako sa na bábiku Barbie podobá. „Vzhľad Barbie sa mi veľmi páči a povedala by som, že je mojou inšpiráciou. Cítim sa byť atraktívnejšia a mám vyššie sebavedomie, keď mám dlhé blond vlasy, opálenie, make-up a výplne,“ poznamenala Charlie.

S Rossom sú manželia už 5 rokov a tvrdí, že manžel sa nevie nabažiť jej vzhľadu podobného Barbie. „Miluje to. Platí mi všetky procedúry, kaderníčky, kozmetičky, bielenie zubov a ostatné zákroky. Zaplatil mi aj operácie. Každý týždeň sa chodím opaľovať do solária. Na výplne chodím každých šesť až deväť mesiacov a pravidelne si bielym zuby u zubára ale aj doma,“ vysvetľuje Charlie.

Mamička plánuje podstúpiť operáciu nosa, ktorú jej Ross rovnako zaplatí a dúfa, že sa tak stane v blízkej dobe. „Stále nie som stopercentne spokojná so svojím vzhľadom a dúfam, že nová operácia nosu, ktorú momentálne plánujem, mi veľmi pomôže, aby som bola konečne šťastná. Tiež si nechám po operácii nosa znova urobiť bradu, líca a pery. Predtým som sa nemohla usmievať, neznášala som nosenie bikín a teraz sa cítim ako nový človek,“ pochválila sa Charlie, ktorá má so svojím telom ešte veľké plány. Mamička okrem iného cvičí trikrát až štyrikrát do týždňa, aby mala ideálnu postavu a jedálniček si prísne stráži.