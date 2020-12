Kapacita nemocníc v Turecku je vyčerpaná: Nakazení pribúdajú, zaviedli tvrdé opatrenia

Turecko v reakcii na prudký nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 sprísni od utorka epidemiologické opatrenia vrátane zavedenia úplného zákazu vychádzania počas víkendu a obmedzeného používania hromadnej dopravy v závislosti od veku cestujúcich.

Oznámil to v pondelok prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra DPA a AFP. Od utorka bude počas pracovných dní platiť nočný zákaz vychádzania od 21.00 h (23.00 SEČ) do 5.00 h (7.00 SEČ). Víkendový zákaz vychádzania potrvá od piatku 21.00 h (23.00 SEČ) do pondelka 5.00 h (7.00 SEČ).

Verejnú dopravu nebudú po novom môcť využívať ľudia starší ako 65 a mladší ako 20 rokov. Erdoganov kabinet tiež rozhodol o účasti maximálne 30 ľudí na pohreboch i o zrušení novoročných osláv.

Turecko v pondelok evidovalo rekordných 31 219 novoinfikovaných, čím celkový počet potvrdených prípadov stúpol na 638 857. Počet úmrtí spojených s týmto ochorením sa v pondelok zvýšil o 188 na celových 13 746.

Združenie tureckých zdravotníkov v pondelok varovalo, že kapacita štátnych nemocníc je už vyčerpaná. To odporuje vládnym vyhláseniam, podľa ktorých je obsadených iba 70 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.