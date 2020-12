Štedré dni s Niké: Vyhrajte lyže s podpisom Petry Vlhovej!

Ste fanúšikovia svetoznámej lyžiarky, ktorá tento rok žne jeden úspech za druhým? Chceli by ste vlastniť vzácny kúsok od Petry Vlhovej? S Niké máte hneď dve šance vyhrať lyže s jej podpisom! Spravte sebe alebo svojim blízkym radosť na Vianoce.

Takýto darček pod vianočný stromček by dozaista chceli mnohí Slováci. Lyže s podpisom svetoznámej športovkyne teraz môže vyhrať niekto z vás.

Tipnite si, ako skončia preteky

Stačí mať overené konto v Niké. Následne je potrebné si podať tiket v pobočke alebo prostredníctvom svojho online konta na preteky Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní. Do hry sa dostávajú podané tikety na super-G konajúce sa 5. alebo 6. decembra v St. Moritzi, alebo na obrovský slalom, ktorý sa uskutoční 12. decembra v Courcheveli. Minimálny vklad na tikete je 5 eur. Podaný tiket vám nielenže môže dopriať peknú finančnú výhru, ale zároveň ste v hre o jednu z desiatich vecných cien v kombinácii s voľnými stávkami. Najhodnotnejším artiklom sú bezpochyby lyže, na ktorých jazdí aj Petra Vlhová a ktoré by chcel získať každý lyžiarsky nadšenec. Viac informácií nájdete TU!

Tipnite si veľkosť Petriných lyží...

… alebo sa zapojte do súťaže na oficiálnom facebookovom profile Niké je tipovanie. Pod príspevok napíšete svoj tip na presnú dĺžku slalomovej lyže Petry Vlhovej. Ak ste fanúšikom lyžiarskej megastar, bude to pre vás malina. Svoj tip uveďte v celom čísle v cm. Súťaž na Facebooku potrvá do polnoci 5. decembra. Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme 10 výhercov. Prvý získa pár lyží Petry Vlhovej. Okrem spomínaných lyží hráte aj o lyžiarske palice či rukavice, vyhrať tiež môžete pohodlné mikiny, štýlové tričká či čiapky s merchom BRBL/VLHV. Viac informácií nájdete TU!

Bonus 20 eur pre nových hráčov

Pokiaľ ešte nie ste hráčom Niké a chcete si tipnúť na to, ako dopadnú preteky, v ktorých sa bude Petra opäť snažiť o pódiové umiestnenie, zaregistrujte sa práve teraz. Niké vám po registrácii a doplnení vašich údajov pripíše na vaše konto vstupný bonus 20 eur úplne zdarma!

Štedré dni v Niké sú tu. Vyhrajte hodnotné darčeky.