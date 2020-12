Svitko pred svojou dvanástou Rely Dakar: Zachrániť život už musí vedieť každý

Pokora a chuť bojovať! Presne s týmto mentálnym nastavením ide pretekár Štefan Svitko (38) na svoju dvanástu Rely Dakar.

Najväčšie motoristické dobrodružstvo sa v úvode budúceho roka uskutoční napriek pandémii koronavírusu. Svitko na ňom so svojím tímom zabojuje o najlepšie umiestnenie od roku 2016, keď skončil druhý.

Štefan bude mať na Dakare k dispozícii motorku KTM 450. „Nevedel som v podstate celý rok, či Dakar vôbec bude, či nebude. Podmienky nie sú jednoduché, ale napriek tomu som v sebe našiel energiu a odvahu ísť ďalej. Keď korona nezastavila Dakar, tak idem bojovať aj ja! Samotnú prípravu ako takú mi pandémia nenarušila v podstate vôbec. Doma mám svoju trať a tú som si jazdil. Obmedzili ma len augustové preteky v Grécku, kde som spadol a musel sa liečiť,“ povedal Svitko na pondelňajšom brífingu.

Tento rok budú na Dakare viaceré novinky. Jednou z nich napríklad to, že každý pretekár bude môcť použiť za celé podujatie len 6 súprav pneumatík. „Nie je to príliš šťastné rozhodnutie, ale budem sa musieť s tým vyrovnať. Super je, že nemôžem dostať defekt, tá guma sa nedá preraziť, ale na programe je 12 etáp, takže meniť budeme každý druhý deň. Ale dôležité je to, že viem, do čoho idem. Etapy budú približne rovnaké ako vlani, takže sa teším,“ dodal rodák z Oravy. Koronavírus mu zbytočné vrásky na čele nerobí. Bojí sa len jediného. „Ak by bol na Dakare pozitívny jazdec, tak okamžite končí. Ak by bol pozitívny mechanik, jazdec sa pretestuje a podľa výsledku sa uvidí. Osobne sa obávam najviac toho, aby mi nevyšiel na pretekoch test pozitívny a potom sa dám doma otestovať a budem mať dvakrát negatívny výsledok. Videli sme to napríklad v iných športoch, že na to doplatili viacerí borci,“ povzdychol si Svitko.

Ďalšou z noviniek je napríklad aj to, že všetci pretekári musia mať tento rok kurz prvej pomoci. „Zíde sa to aj v bežnom živote, nielen na Dakare,“ uzavrel Svitko.