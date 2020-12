Ženy z neho odpadávajú: FOTO najsexi chirurga Slovenska! Tomáš ukázal telo Adonisa

Spoznali by ste ho? Má výzor, z ktorého sa podlamujú nohy mnohým ženám. Jeho vypracovanú postavu a prenikavý pohľad však zakrývajú overal, rúško a štít. Najsexi chirurga na Slovensku, ktorý pracuje v dunajskostredskej nemocnici, totiž preradili na COVID oddelenie. Tomáš Farkas (38) tak ukázal, že nemá len sexi telo, ale aj srdce na pravom mieste!

Nikto ani netuší, kto sa za overalom na COVID oddelení vôbec skrýva! Je to však najsexi chirurg na Slovensku Tomáš (38), ktorý svoju profesiu berie veľmi poctivo, aj keď to nebola jeho prvá voľba. „Bavia ma jazyky, ale keďže obaja rodičia sú lekári, neušiel som osudu,“ prezradil lekár, ktorý najskôr vyštudoval medzinárodné vzťahy. Na COVID oddelení si váži najviac prácu zdravotných sestier.

„Najťažšiu robotu majú sestry, patrí im všetok rešpekt. Striedajú sa po 8 hodinách odeté v ochrannom oblečení, prakticky nemôžu opustiť oddelenie a starajú sa v sťažených podmienkách často o veľmi náročné prípady,“ približuje chirurg a zároveň vyzdvihuje prácu internistov.

„Leví podiel v starostlivosti majú internisti, keďže gro pacientov s pneumoniami a respiračnými insuficienciami sú ich doménou. Pacienti s najťažším priebehom, vyžadujúci umelú pľúcnu ventiláciu, sú v starostlivosti tímu anestéziológie a intenzívnej medicíny. Veľmi nápomocné je vedenie nemocnice, ktoré zabezpečuje materiálne aj ľudské zdroje v maximálnom možnom rozsahu,“ opisuje lekár fungovanie oddelenia.

Pomocná sila

A prečo naň išiel on? „Bolo nutné dosadiť zopár doktorov, ktorí by vypomáhali a odľahčili prácu internistov, prípadne anestéziológov. Keďže som mal už nejaké skúsenosti z prvej vlny, tak mi ostal čierny Peter v rukách,“ so zveličením a skromnosťou mykne plecami Tomáš, ktorý za svoje vyšportované telo vďačí crossfitu.

„Čo sa týka mňa ako chirurga dočasne detašovaného na COVID oddelenie a mojich kolegov, sme pomocná sila, zodpovedáme za bežný hladký chod oddelenia, vizity, doplňujúce vyšetrenia, ak sú nutné, prepustenie pacientov po konsolidácii stavu a celkovo rutinné činnosti,“ vysvetlil na záver a pochválil sa novinkou zo súkromia. Dámy však kvôli nej budú roniť slzy, Tomáš je totiž zadaný. Viac prezradiť nechcel, len sa tajomne usmieval.