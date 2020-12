Šokujúce priznanie speváčky Celeste Buckingham: Násilie od partnera!

Verejne to priznala! Speváčka Celeste Buckingham (25) sa nie tak dávno zverila, že trpí psychickými problémami spojenými s dysmorfofóbiou. Práve preto utiekla bojovať so svojimi démonmi na ostrov Madeira. Slnečná krajina, pláže, more a blízkosť rodiny jej neopísateľne pomohli, ale, ako sa zdá, vo svojej duši skrývala aj ďalšiu boliestku, o ktorej sa rozhodla prehovoriť.