Akcia banskobystrickej župy sa vydarila: Študenti dostali viac ako 160 notebookov

Konečne sa majú na čom učiť. Banskobystrická župa sa postarala o to, aby aj stredoškoláci zo sociálne slabších rodín alebo zo znevýhodneného prostredia mali počítače s prístupom na internet. Do 18 škôl tak poputuje viac ako 160 notebookov.

Župan Ján Lunter odovzdal prvých 11 laptopov pre študentov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici.

Na výzvu, v ktorej podpredseda BBSK Ondrej Lunter poprosil ľudí o darovanie nepoužívaných počítačov či peňazí na ne, zareagovali stovky záujemcov. „Počas prvej vlny zatvárania škôl sa totiž ukázalo, že zostalo obrovské množstvo detí bez prístupu k vyučovaniu, pretože nemali ani počítač, ani telefón, ani pripojenie na internet,“ vysvetlil. Župa obdržala doteraz 125 počítačov a ďalšie desiatky venuje z vlastných zdrojov.

„Týmto spôsobom dostane notebooky a prístup na internet 160 až 180 detí,“ vraví. Stále je to málo, pretože zistili, že bez techniky na online výučbu je v kraji až 2 500 školákov, preto prosí opäť o pomoc dobrých ľudí, firmy aj ministerstvo školstva.

Okrem počítačov zabezpečil kraj školákom aj internetový prístup a zakúpil im USB modemy či slúchadlá a mikrofóny. Ako prvé sa dostali k deťom v Banskej Bystrici. „Prihlásilo sa 11 žiakov, z ktorých piati študujú grafiku a potrebujú na vyučovanie dobrý počítač a prístup na internet,“ vysvetlil riaditeľ školy Štefan Balogh. Žiakom zostávajú vo výpožičke až do chvíle, kým neukončia štúdium na strednej škole.

Školáci: Veľmi nám to uľahčí učenie

Peter Kyseľ (18), štvrták, grafik

- My máme zlé pokrytie internetu a to bol u mňa najväčší problém pri výučbe. Polovicu týždňa som sa ani nemohol učiť. Notebook mám starý a tiež sa na ňom ťažšie pracovalo. Som rád, že mi kraj pomohol.

Martin Hudák (19), štvrták, technik

- Mám doma počítač, ale nedá sa ani zapnúť a internet je slabý. Online vyučovanie som vynechával a úlohy som nevedel odovzdať. Rodičia by mi nový nevedeli kúpiť.

Adrián Kohánek (16), druhák, grafik

- Starý počítač sa mi pokazil a mal som problém zohnať si takto narýchlo nový. Veľmi sa to teraz hodí, že mi kraj pomohol.

Lucia Juričáková (16), druháčka, grafička digitálnych médií

- U mňa doma je online vyučovanie troška zložitejšie, keďže sme štyri sestry a z toho tri študujeme. Máme starší počítač a ten mal chvíľami problémy zvládať všetky grafi cké programy. Našťastie, máme chápavých učiteľov, ktorí nám aj predlžovali termíny.

Timea Fridrichová (17), tretiačka, grafička

- Nemala som vôbec počítač, iba starý kancelársky, ktorý ale nefungoval. Musela som teda každú stredu a piatok dochádzať za spolužiakom, aby som sa mala ako učiť. Nechcela som, aby mi to platili rodičia, no z letných brigád by som si notebook nevedela kúpiť.