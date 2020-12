Legendárnu školu čakajú nemalé zmeny: Kukučínovo gymnázium prerobia za 2,7 milióna €!

Známu školu s bohatou históriou čakajú veľké zmeny. Banskobystrický samosprávny kraj už pozná víťazný návrh architektonickej súťaže, ktorý dá celému areálu Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej novú identitu i využitie. Čo všetko tam vznikne?

Gymnázium, kde študovali či učili naši dejatelia ako Martin Kukučín či Ján Botto, po takmer 160 rokoch skončilo. V roku 2018 došlo k pričleneniu ku Gymnáziu Martina Kukučína a odvtedy bola budova nevyužitá. Nový projekt má vrátiť Revúcej atmosféru miesta stretávania sa literátov, filozofov a umelcov. Kraj preto vypísal architektonicko-dizajnérsku súťaž, ktorá určila podobu novej kultúrno–vzdelávacej inštitúcie v objekte. Ponesie názov Litterra – vo voľnom preklade Zem písmena.

vraví referent pre revitalizáciu Jozef Balužinský. Na prízemí budú infocentrum, kaviareň a kníhkupectvo. Prvé poschodie bude patriť pavilónu rozprávok a druhé pavilónu komiksov a slova. Na najvyššom poschodí sa návštevníci dostanú do mesačnej krajiny.

V zadnom objekte bude expozícia mineralógie a kozmonautiky. „Chceme tu vytvoriť čo najlepší servis pre turistov, ale aj domácich,“ doplnil. Premena by sa mala začať na jar 2022 a mala by byť ukončená koncom roka. Vyžaduje si 2,3 – 2,7 milióna eur. Polovicu zdrojov bude hradiť BBSK, zvyšok by mali tvoriť eurofondy.

História legendárnej školy

Prvé slovenské gymnázium vzniklo v roku 1862 a do roku 1918 bolo jedinou úplnou strednou školou, v ktorej sa vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo zo všetkých predmetov po slovensky. V roku 1871 sa začala stavba novej dvojpodlažnej budovy gymnázia. Medzi známe osobnosti gymnázia patria Samuel Zoch, Ján Botto či Martin Kukučín.