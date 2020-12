Gröhling pripravil plán návratu detí do škôl, jeho snaha vyšla navnivoč: Trpké slová ministra

Ešte pred týždňom sa Ústredný krízový štáb zhodol na tom, že deti sa musia vrátiť do škôl. Igor Matovič (47) informoval, že túto povinnosť uložili ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (46). Ten v pondelok oznámil, že plán už je vypracovaný a deti sa majú do škôl dostať v utorok 8. decembra. Nič z toho však zatiaľ neplatí, lebo stretnutie krízového štábu nečakane zrušili.

Odklepnúť sa to pritom malo v pondelok večer, no po­dľa informácií Nového Času to prekazila nedohoda na generálnom prokurátorovi. Práve počas pôvodne plánovaného zasadnutia krízového štábu sa vo vile Borisa Kollára zišla koaličná rada, ktorej bodom bolo rokovanie o generálnom prokurátorovi. To prebieha už niekoľko dní, no koalícia prichádza k výsledku len pomaly. Minister školstva v pondelok napoludnie informoval, že už poslal členom Ústredného krízového štábu realizovateľný plán, podľa ktorého by sa žiaci mali vrátiť do škôl.

„Na tomto pláne pracoval spolu so zástupcami samospráv, cirkevnými, ale aj súkromnými zriaďovateľmi škôl, so zástupcami školských organizácií aj s odborníkmi na zdravotníctvo,“ uviedli z rezortu školstva. Gröhling netuší, ako je možné, že sa rokovanie krízového štábu presunulo až na dnešok. „Prečo sa zrušil dnešný krízový štáb, sa budem dopytovať ministerstva vnútra. Faktom však je, že každým jedným dňom odkladu sa znižuje šanca na realizáciu, a teda aj šanca na návrat detí do škôl do Vianoc,“ posťažoval sa minister školstva.

On sám v pláne navrhuje, aby sa deti vrátili do školy presne o týždeň - v utorok 8. decembra. Ešte predtým by sa však mali dať otestovať spolu s aspoň jedným rodičom. Podmienkou otvorenia školy je, že tak pretestujú aspoň 70 % žiakov.

Ako sa predbežne má ísť do škôl

- plán zahŕňa dobrovoľné testovanie pre školákov na druhom stupni ZŠ a SŠ už od piatka 4. decembra do nedele (možné akceptovať aj vlastný PCR test a antigénový test) - personál aj testy majú zabezpečiť ministerstvá obrany a zdravotníctva

- pretestovať by sa malo aspoň 70 % žiakov (a aspoň jeden z rodičov každého z nich) a potom sa môže otvoriť škola

- je na riaditeľoch škôl, aby zistili, koľko ľudí sa chce dať otestovať - ak to nebude 70 %, tak škola ani nebude testovať

- po tom, čo sa uskutoční testovanie, do školy bude môcť ísť aj neotestovaný žiak - stačilo by vyhlásenie o bezinfekčnosti

- štát totiž nemôže podmieňovať školskú dochádzku testom (preto je stanovený cieľ aspoň 70 % testovaných žiakov, inak sa neotvorí škola a bude sa vyučovať dištančne)

- budúci rok sa bude testovať podľa rizika v danom regióne