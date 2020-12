Voľba generálneho prokurátora sa dramatizuje: Takto sa stretnutie u Kollára nemalo skončiť!

Dopadnúť to môže takmer akokoľvek. Už dnes, na druhý pokus, malo Slovensko spoznať meno nového generálneho prokurátora, voľba sa však na poslednú chvíľu zrejme opäť prekladá.

Koaliční partneri Igor Matovič (47), Richard Sulík (52), Boris Kollár (55) a Veronika Remišová (44) chcú totiž nájsť spoločného kandidáta, čo sa im doposiaľ nepodarilo. Podľa zákulisných informácií je zrejmé, že v užšom výbere sú traja až štyria kandidáti, z ktorých napokon vzíde víťaz.

Lídri vládnych strán pritom nenechali nič na náhodu. Za Borisom Kollárom prišli v nedeľu večer do jeho vily pri bratislavskom Slavíne, kam sa utiahol po prepustení z nemocnice. Ani toto stretnutie však neprinieslo jasný výsledok, keďže koaličná rada vzájomne blokuje svoje návrhy. Z kuloárnych informácií je zrejmé, že v hre je maximálne štvorica kandidátov, okolo ktorých prebiehajú diskusie. Favoritmi majú byť Ján Šanta, Juraj Kliment, Maroš Žilinka a Ján Hrivnák.

Každé meno je však pre niekoho menej prijateľné ako pre druhú stranu. Podľa šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej si na koaličnej rade vyberali z trojice prokurátorov. „Myslím, že to je teraz najdôležitejšia voľba, musíme sa dohodnúť čo najrýchlejšie,“ uviedla Remišová. Čas ich súril, no ani na u Kollára sa na mene budúceho generálneho prokurátora nezhodli. Voľbu v parlamente zrejme preto už druhýkrát odložia. Pôvodne sa malo hlasovať už dnes dopoludnia, no nový termín môže byť aj štvrtok.

Rokovanie s Pellegrinim?

Je otázne, na ktorom kandidátovi sa rozhádali, no niečo dávajú tušiť aj nedávne premiérove výroky. Ešte minulý týždeň sa Igor Matovič nechal počuť, že sa mu „dostalo do uší“, že niektoré politické strany urobili dohodu „s mafiou“. Premiér avizoval, že ak sa vládne strany nedohodnú na spoločnom kandidátovi, OĽaNO odíde z koalície. Ešte v lete pritom hovoril o tom, že poslanci budú mať pri voľbe voľnú ruku.

Podľa kuloárnych informácií je problém v tom, že jeden z preferovaných kandidátov mal rokovať s predstaviteľmi opozície. Jeden z favoritov sa mal podľa informácií portálu Aktuality.sk stretnúť s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, čo mu v očiach koalície na šanci uspieť pridať nemalo, skôr naopak.