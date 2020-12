Darujte dobrodružstvo, ktoré nikdy nekončí

Kniha pod stromčekom je ako čierny model šiat v šatníku. Hodí sa pre každého a poteší v každej situácii – Vianoce sú pre dobrý román ako ušité.

Vydavateľstvo Tatran vie, po čom čitatelia túžia, a preto pre všetkých darcov aj obdarovaných pripravilo okrem kníh z oblasti vedy či faktov aj tie najlepšie romány, ktoré potešia všetkých milovníkov naozaj dobre napísaných príbehov z histórie či zo súčasnosti. Knižný darček, ktorý zabalíte pod stromček pre rodinu a priateľov, vám zaručí, že na vás budú myslieť nielen pri čítaní, ale aj vždy, keď sa im pohľad zastaví na chrbte knihy v knižnici. Máme pre vás skvelé tipy na klasiku aj knižné novinky z vydavateľstva Tatran, ktoré sú skutočnými vianočnými tutovkami.

Ann Patchettová: Holandský dom

Keď človek v detstve veľa stratí, poznačí ho to na celý život. Tak je to aj so súrodencami Dannym a jeho staršou sestrou Maeve. Po smrti matky vyrastajú vo Filadelfii vo veľkolepom Holandskom dome, ich detstvo plynie príjemne – až kým si ich otec neprivedie novú ženu aj s dvoma jej dcérami. Odvtedy je všetko inak, prídu o dom aj bezpečie a nevedia sa s tým vyrovnať ani v dospelosti. Ako sa ich príbeh skončí? Perfektný knižný darček pre každého, kto rád sleduje ľudské osudy.

Ann Napolitano: Milý Edward

Ako nájsť silu ísť ďalej, keď všetko stratíte? Kde a ako znovu nájdete svoje bezpečie? Ako opäť objavíte zmysel života? Dvanásťročný chlapec Edward nastúpi jedného letného dňa spolu s bratom, rodičmi a ďalšími cestujúcimi do lietadla, ktoré počas cesty náhle havaruje. Prežije len Edward. V jednej chvíli stratí dospievajúci takmer tínedžer všetkých, ktorých najviac miloval. Úžasné čítanie o tom, ako zahojiť ťažko zranené srdce, pre citlivé duše.

Niklas Natt och Dag: 1793

Kniha, ktorá spôsobila prevrat vo švédskej historickej kriminálke. Stredoveký Štokholm je plný násilia, prežiť v ňom je náročné a kruté. Severský Sherlock Holmes právnik Cecil Wings a veterán s drevenou rukou Jean Michael Cardell vyšetrujú otrasný prípad znetvorenej mŕtvoly, ktorá pláva v mestskom kanáli. Keď tento román začnete čítať, už sa od neho nebudete vedieť odtrhnúť. Napínavý darček pre náročných.

Niklas Natt och Dag: 1794

V druhej časti výbornej historickej detektívnej trilógie z prostredia Štokholmu dostane jednoruký dráb Jean Michael Cardell opäť šancu hľadať pravdu a aj si zarobiť niečo na živobytie. Počas svadobnej noci s mladým šľachticom zomrie dcéra sedliačky a tá sa chce dozvedieť, čo sa stalo. Naozaj jej dcéru roztrhali vlci, keď sa šla prejsť? Alebo je to dielo človeka? Napínavý príbeh poteší milovníkov histórie aj krimi.

Ken Follett: Piliere zeme

Občianska vojna, hladomor a rabovanie. Také je stredoveké Anglicko po smrti kráľa Henryho. Boj o následníctvo, krutá smrť, pomsta, intrigy, to všetko čaká čitateľov, ktorí milujú históriu. Prenesú sa do stredovekého Anglicka, v ktorom zlý William z Hamleihgu bojuje proti priorovi Philipovi, ktorý chce postaviť gotickú katedrálu. Román o staviteľoch, ich umení, nadšení a viere urobí radosť každému, kto má rád autenticitu spojenú s nádejou a vierou.

Ken Follett: Na veky vekov

V pokračovaní prvej Follettovej knihy Piliere zeme sa čitateľ opäť ocitá v Anglicku, len o dvesto rokov neskôr. Dej sa odohráva za vlády Eduarda III. počas storočnej vojny plnej neistoty, chorôb, hladu a chudoby. Ako žijú potomkovia staviteľov kingsbridgeskej katedrály, ako sa skončí láska dcéry bohatého obchodníka Carin a chudobného šľachtica Mervina?

Ken Follett: Ohnivý stĺp

Dlhých deväť rokov trvalo, kým autor napísal tretiu zo série svojich historických románov, ktoré nadchli celý svet. Píše sa rok 1558, v Kingsbridgei stále stojí známa katedrála, mesto je však rozdelené na katolíkov a protestantov, ktorí vedú neľútostný boj. Náboženský konflikt delí aj rodiny Neda Willarda a Margery Fitzgeraldovej, Ned teda odchádza do služieb kráľovnej Elisabeth Tudorovej a s jej pomocou založí prvú tajnú službu v krajine. Román, ktorý poteší každého historického fajnšmekra.

Amor Towles: Gentleman v Moskve

Obdivuhodný román plný zaujímavých poznatkov a nepoznaných faktov, plný šarmu a inteligentného vtipu, aký môže mať len skutočne múdry šľachetný človek. Autor čitateľa zoznámi s ruským šľachticom, ktorého boľševici po októbrovej revolúcii odsúdia na domáce väzenie v hoteli Metropol v Moskve. Jeho očami môže sledovať vývoj v krajine, premeny ľudí, pomerov, pravidiel. Majstrovsky napísaný román je skutočnou čitateľskou lahôdkou.

Delia Owens: Kde raky spievajú

Kyu Clarkovú prezývajú dievčaťom z močiara. Žije totiž v močiari, sama, len v spoločnosti vtákov, rakov a prírody. Od zvierat sa učí predchádzať nebezpečenstvu, zaobstarávať si potravu, starať sa o seba. Ľudia ju podozrievajú z vraždy miestneho krásavca Chasea, ale Kya je čistá duša, inteligentná a citlivá. Darujte tým, ktorí túžia po spravodlivosti a ľudskosti.

Jeanine Cumminsová: Americká zem

Keď sa Lydia vydá za novinára netuší, že urobila najväčšiu chybu svojho života. Jej manžel zverejní informácie o mafiánskych praktikách, a to sa stane osudným celej rodine – mafia všetkých vyvraždí, zachráni sa iba Lydia s osemročným synom. V zúfalstve skočia na vlak a utekajú z krajiny. Sledovanie ich osudov imigrantov nikoho nenechá ľahostajným.

Christy Lefteri: Včelár z Aleppa

Nuri a Afra žijú v Aleppe šťastný život, Nuri sa stará o včely, Afra o ich synčeka. Ľudia okolo nich z tohto miliónového mesta utekajú, ale Nuri nechce opustiť svoje včielky. Rodina za to zaplatí krutú daň. Ich syna zabijú, Afra príde o zrak a Nuri o včely. Utekajú z mesta, ktoré bolo ich domovom do sveta neistoty, ponižovania, neprajnosti. Život imigrantov je ťažký a kto vezme túto knihu do rúk, už o tom nikdy nezapochybuje.

Zuzka Šulajová: Oheň v srdciach

Príbeh neobyčajnej ženy, krásnej a múdrej Katariny, ktorá je chránenkyňou cisára na viedenskom dvore, zavedie čitateľa do Rakúsko-Uhorska na prelome 18. a 19. storočia. Aj tu sa pod vplyvom francúzskej revolúcie šíria revolučné myšlienky, národy v monarchii dvíhajú hlavy. Katarine ležia muži pri nohách, ona je však špiónka, ktorá so šarmom bojuje za národné záujmy. Niečo pre romantických čitateľov so zmyslom pre historické zápletky.

Lucinda Riley: Sedem sestier

Románová séria írskej autorky Sedem sestier trhá rekordy predajnosti na celom svete, zbiera ocenenia v Holandsku, Nemecku aj v Taliansku. Niet divu. Zaujímavo postavená koncepcia siedmich sestier, ktoré putujú po rôznych krajinách a stretávajú sa s osobnosťami vedy, umenia či politiky v rôznych historických obdobiach, je výnimočná. Prvá sestra Maia ide do Brazílie, kde pátra po svojom tajomnom pôvode.

Lucinda Riley: Búrková sestra

Druhá zo siedmich adoptovaných dcér tajomného miliardára Alla sa po otcovej smrti vyberie do zasneženej Škandinávie pátrať po stopách nórskeho hudobného skladateľa Edvarda Griega. Krása severskej prírody ju očarí rovnako ako skladateľova hudba. Keď časom stretne huslistu Thoma vie, že to istotne nebola náhoda.

Lucinda Riley: Tieňová sestra

Tretia časť románovej série otvorí čitateľovi dve dejové línie. Jedna je súčasná, druhá historická. V každej z nich je hrdinkou mladá žena – Star a Flora, ktoré majú podobný osud. Alebo problém. Obe sú totiž veľmi plaché a nevedia sa presadiť. Star po otcovej smrti odchádza do Kentu, nádhernej jazernej oblasti s veľkým panským sídlom.Tam hľadá svoje korene.

Lucinda Riley: Perlová sestra

Štvrtá sestra CeCe cíti, že nikam nepatrí, hoci po tom veľmi túži. Po smrti otca stojí na životnej križovatke a v zúfalstve sa rozhodne odísť do Anglicka. Cestou do Sydney sa zastaví v Thajsku, kde stretne zaujímavého muža, ktorý je tiež veľmi osamelý. Nakoniec CeCe dorazí do Austrálie, kde konečne nájde to, čo hľadá. Krajina jej preniká do duše a mladá žena začína cítiť, že sa ocitla na správnom mieste.

Lucinda Riley: Mesačná sestra

Tiggy, piata sestra, sa po smrti otca intuitívne rozhodne odcestovať do divokej škótskej Vysočiny. Začne pracovať so zvieratami a zisťuje, že má nevšedné schopnosti jasnozrivectva, liečiteľstva a intuície. Múdry starec jej prezradí, aby svoje korene hľadala v Granade. Tam zistí, že jej teta bola tanečnicou flamenca. Zostane Tiggy v Španielsku, alebo sa vráti do Škótska? To sa dozvie každý, komu darujete túto knihu.