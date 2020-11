Bratislava zrušila vianočné trhy aj ohňostroj: Niečo sa však chystá!

Vianočné trhy v hlavnom meste Bratislave tento rok nahradí špeciálny sviatočný program.

"Prvú adventnú nedeľu rozsvietil primátor Matúš Vallo vianočný stromček na Hlavnom námestí v závere vianočného livestreamu z bratislavských uličiek, a otvoril tak Bratislavské Vianoce," informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová a dodala, že pre aktuálnu pandemickú situáciu mesto rozhodlo, že tento rok zruší tradičné vianočné trhy aj ohňostroj na Silvestra. "Bratislavčanom však ponúka bezpečnú alternatívu, ktorá má do ulíc priniesť vianočnú atmosféru v tomto sviatočnom období," doplnila.

Od prvej adventnej nedele až do nedele 20. decembra mesto v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) pripravili online Štúdio Klarisky - moderovaný program s hudobnými vystúpeniami a diskusiami každú nedeľu a štvrtok. "V čase online štúdia budú na Farskej ulici pred Klariskami mini vianočné trhy s ponukou výrobkov chránených dielní – Vianočná ulička," uviedla hovorkyňa. Podchod na Klariskej ozdobí 14 vianočných vitrín s autorskými ilustráciami, ďalšie svetelné inštalácie sú umiestnené na viacerých miestach Bratislavy v spolupráci s Bielou nocou. "Ulice mesta skrášľuje aj outdoorová výstava reprodukcií umeleckých diel so zimnými motívmi zo zbierok Galérie mesta Bratislavy spolu s vianočne ladenou svetelnou výzdobou," doplnila.

Pod bránou Primaciálneho paláca je až do 6. januára 2021 umiestnený stromček so snehuliakom. Na Hlavnom námestí osadili 17-ročnú, 12 metrov vysokú jedľu bielu, ktorú darovala rodina z Karlovej Vsi. "Novinkou sú vyrezávané drevené ozdoby na stromček, ktoré pochádzajú z dielne majsterky ÚĽUV Jany Majerskej. Námestie bude zdobiť aj drevený betlehem s ľudovými motívmi od tej istej autorky," informuje mesto. Remeselníci a výrobcovia ÚĽUV sa budú striedať v niekoľkých predajných stánkoch na Hlavnom námestí a ponúknu tradičné slovenské výrobky až do nedele 20. decembra. "Originálnu výzdobu vianočného lesa z prírodných materiálov pripravia deti z bratislavských materských, základných, umeleckých škôl a Centrum pre deti a rodiny z Bratislavy," doplnilo mesto.

Prvú adventnú nedeľu sa začína aj vianočný program v mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava. "Ide o svetelnú projekciu básne Advent od P. O. Hviezdoslava na budove divadla, hudobné pásma a diskusie s hercami, ktoré budú dostupné online alebo v obmedzenom počte podľa platných nariadení priamo v hľadisku," vysvetľuje magistrát a dodáva, že v decembri ožije nábrežie Dunaja svetelnými kresbami vizuálnej umelkyne a sochárky Niny Augustín Šoškovej, ktoré vznikli v spolupráci so svetelným dizajnérom Robertom Farkašom. Do 7. januára bude nasvietený Starý most v štýle zimných západov slnka na Dunaji. "Vo výkladoch Mestskej knižnice na Kapucínskej a tiež ako online živý prenos prebiehať čítanie slovenskej literatúry s vianočnou tematikou v podaní hereckých osobností," dodáva.

Vzhľadom na aktuálnu situácie a možné zmeny v platných nariadenia je potrebné sledovať aktuálny program na stránke https://bratislava.sk/sk/bratislavske-vianoce, kde sa nachádza aj kompletná mapu udalostí Bratislavských Vianoc.